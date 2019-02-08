【情人節】「我想冷靜下！」其實有潛台詞：稍稍別離不一定不在乎

週末晚上，一夥女生窩在熟悉的酒吧中，讓酒精微醺情緒，把生活中的鬱悶都揮發出來。其中一位忽爾說：「他突然說要冷靜一下，到底算甚麼？」 幸好，大家都冷靜，知道等待最苦，都急急為那男生說好話，作理由，陪她熬過至少這晚。於是一夥人，齊齊變第軍師與愛情專家，剖析人格與前因後果，即使最後都沒有結果。

但到底，「我想冷靜下！」背後的潛台詞是甚麼？「冷靜期」對關係來說，是好是壞？

（《Happy Anniversary》劇照）

稍稍別離，不一定等於不在乎。

很多人時時有種迷思，認定天天膩在一起，那才是在乎，才是愛。殊不知，喜歡與相處的模式有千百樣。

專門協助客人解決感情問題的Simone Bose就道：「有好些客人與戀人陷入僵局，不是爭吵的事太複雜，就是他們太過情緒化。他們心底其實一點都不想分開，但氣上心頭，對方的情緒又愈發激烈，便覺得除了分手外，根本沒有其他說話可以終止這場吵鬧。」Simone於是認為，「冷靜期」在這樣的時候便十分有用。

提出「冷靜期」，對方不一定是不在乎，或許只是覺得現在無能為力解決問題呢。

（《How to Be Single》劇照）

「冷靜期」或令關係昇華：重新找回自己的重點

不過，筆者覺得她說得最好的卻是，比起揣猜對方為何要提出冷靜期，再責罵對方不夠在乎，「冷靜期」卻可騰出空間，讓人找回自己的重心。不再鑽進二人的死胡同中，而是多見見朋友、重拾興趣、看看書⋯⋯因為二人爭執，有時也不過放大了彼此的缺憾，重新審視自己，或許也能令關係看到曙光。

經驗之談，筆者對這十分贊成。從前不成熟，總愛當刻立即解決問題，不惜通宵達旦去「討論」。現在知道，誰人都不值你通宵消磨，除非生關死劫，不然二人的事，即使是天大的事，也是明天請早。只一個晚上，跟Simone所說的「冷靜期」或不能相提並論，但卻是同一樣的道理。稍稍別離的時間與空間，全是自己的，煎熬或享受，都是一種選擇。

「冷靜期」既是有益，但緊限於有「規則」的「冷靜期」，那到底要怎樣度過呢？點圖看建議===>

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Sources： Cosmopolitan UK