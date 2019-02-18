【沖涼習慣】洗澡習慣反映性格　沖得慢愛逃避、開演唱會內心自卑

說到洗澡，從小到大，筆者都覺得浴室是最令人放鬆的地方了，溫熱的水在頭上灑，水蒸氣鬧哄哄的裹着身體每一吋皮膚，每個毛孔都不由自主地擴張，心也似要輕一些。相信不少人都跟筆者一樣，視浴室如「聖地」，但筆者也有友人，喜歡「速戰速決」，洗澡不消十分鐘。 原來，不同的洗澡學習慣，原來是揭露了不同的性格？

（《必娶女人》劇照）

心理學家Steven Schachter曾提出，我們做的每一件事，都反映了我們的個性，尤其是浴室，因為那是十分私密的地方，洗澡時更是我們最能真正做自己的時候。他還根據不同的洗澡習慣，大概把人分為五種，你又是哪一種？

【點圖即看】以下５大沖涼型人，各自暗藏什麼性格特徵？＝＝＞

更多關於５大洗澡習慣ｘ性格的分析：

「速戰速決」型－即做事目標為本

總有種人，洗澡不消五分鐘。甫一走進浴室，他們便十分清楚自己要甚麼，更會用最快的方法完成。有這習慣的人，以目標為本，做事非常有效率，時時都想找最快的方法來解決複雜的問題。

「洗澡演唱會」型－為人內向，不敢表現最真實自己

洗澡對於這種人來說，簡直是舞台，花灑就如咪高峰。他們其實十分希望表現自己，但只敢在關門後。這類人其實時時收藏自己、較為內向，但日常生活中卻愛裝成外向模樣。

（《小男人周記3之吾家有喜》劇照）

「早晨洗澡型」－會自我推動，每天能量滿滿！

筆者也認識不少朋友，喜歡在出門前洗澡，或早上醒來第一件事就是洗澡，而水溫也喜歡冷一點的。Schachter教授就認為，對於這類人來說，洗澡不是一件放鬆的事，反而是用來「充電」的，就似是早上醒來的第一杯咖啡。他們往往都是最會推動自己的那個，每天能量滿滿。

「浪費水費型」－浴室是庇護，喜歡逃避。

對於這類人來說，浴室就是庇護，可以逃離平日的煩囂與責任。閉上門後，就讓千絲萬縷的思緒隨水蒸氣冒起，他們喜歡享受這樣的時光，洗澡的時間往往也比真正需要的長。在日常生活中，他們喜歡倚賴他人，心思細密，想得較多。

洗澡「創作型」－洗澡時總有千奇百怪的想法。

這樣十足「藝術家」性格，只是有些人好酒，有人愛煙，而你的「創作泉源」則是洗澡。在洗澡時往，往往能有很多想法。這類人其實非常喜歡思考，想法獨到，但壞處則是很多時只想不做，盡做些不設實際的白日夢。

（bookonin＠instagram）

可能你會問，洗澡習慣快慢因人而異，如何能有標準定義。環保組織綠色力數年前曾調查近四百位市民洗澡習慣，指香港人平均淋浴時間為13.7分鐘，部分市民更有長開花灑或將水量調至最大的習慣。當時他們建議，應縮短至5分鐘。撇開是否浪費水資源的問題，以此平均數作參考，要是你每次洗澡超過14分鐘，可能要認真想一想是否隱藏了「沖得慢、愛逃避」的性格。

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Sources：Drench, Psychology Today

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