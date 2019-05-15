女校就像一個秘密，予人無暇幻想，一群溫婉嫻淑的女生聚集，不時傳來內斂笑聲，畫面讓不少男生傾心。不過，與女校生相處過後，你又會認為，那裡好比一個鬧墟，盡是爽直的女漢子，行為豪邁，說話直接不繞圈，有時還語出驚人，彷彿她們的圈子裡，沒有不能說的話。 頂著香港小姐冠軍頭銜，女校出生的馮盈盈（Crystal），形象不受傳統拘禮，每每於主持的節目裡，大談較忌諱的話題。情愛之事宣之於口，有人或感唐突，認為不切合港姐身分，但這也許正是女校生的率真，她從不後悔說出過去引起嘩然的言論，「若能帶出一個機會，給人正視背後的傳統觀念，並能接觸多點不同事物，也是件好事。」 攝影：鄧倩螢

沒有男同學，只屬女生的校園，少了性別界線，同時也多了份安全感，能盡情做喜歡的事，無拘無束地開放自我。不少人都好奇女校生的相處模式，馮盈盈便揭開這神秘面紗，自言做過不少瘋狂事，「上電腦課時，坐在後方的同學曾解開我的胸圍扣，我便伸手向後弄，豈料被老師看見，問『你在做甚麼？』當時我正掀起後背的衣服，但卻完全沒有一刻擔心。」

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讀男女校的女生們，相處時會有約束，然而女校生活卻是坦蕩蕩，幾乎不存私隱，她表示，「整間學校都是女生，其實大家都是姊妹，不會有任何蝕底或顧慮。」她續舉例，上體育課時，大家會在課室更換衣服；遇上月事來臨時，也會直接向他人借用衛生巾，「都會很坦白，不會覺得是件尷尬的事，或有甚麼是不能說出口。」

「當學校所有人都是女生，你便不能請求幫忙，很多事都要靠自己。」 女校出身的女漢子 有別傳統女生，馮盈盈認為，校園生涯培養她女漢子的個性，「傳統女生遇上體力勞動的事，都會找男生幫忙，但當學校所有人都是女生，你便不能請求幫忙，很多事都要靠自己。」即便畢業後，她亦擺脫不去這特質，「大學上莊時，有很多莊務，需要搬動重物，我也會一馬當先提起整箱東西便走，男生都會說讓他們來，但我都會回答不用。」 為何拒絕對方幫助？她解釋道，「不用分開男女，有能力便可以做，不一定要讓男生做些較紳士的事。」回想到當天她到達拍攝場地時，原以為男經理人會坐駕駛席，怎料她搖落車窗，跟我們打招呼後，便手執軚盤，駛向停泊位置。看到她熟練的駕駛技術，讓人不禁想到，或許每件事情，都不能以性別具分能力，只要願意做，女生也沒有做不了的事，能力也不遜他人。

馮盈盈從不後悔過去所提及的言論，認為都是大家可討論的話題。

談私密話題是保護自己

也許是女校生活，使她個性較不拘小節，對任何事都大膽敢言，沒有顧忌。對於觀眾質疑其言論越線，她便認為，這些都是大家可討論的話題，是基本的學術措施和知識，「不要當這些是禁忌，全都避而不談，若說出來的話，便是種罪惡。」

她主持的節目裡，亦曾提及相關話題，但她發現，有些人在這方面的知識，原來是非常貧乏和不足，因此認為需更多加宣傳，「不要只是覺得，『別提了，真的很大膽，這不適你的形象，一點也不斯文大方和高貴』，這樣的話，那些話題便會永遠塵封，沒有人正視」，「即使說我這方面的形象大膽，但我其實不過是正視這事情，而不是特意把底線和道德的概念拉開和扯爛。」

她亦言，自己也會私下與好姊妹交流這些話題，認為這是了解自己的一種表現，「我們都會坦誠溝通，這亦是非常重要和必須的事。女生有時候會對私密地方有疑問，而且難以啟齒，也不可能詢問父母，故若有個能夠信賴的好姊妹，能與她分享那方面的疑惑，如經期流量等，至少會得到他人的經驗之談，而且第一時間會得到安慰和肯定，不會獨自慌張。」

愈是私隱，愈會把事情藏深處，只要稍稍提及，也會觸動敏感的神經。不過，或許說出來，亦不失為過，瞭解自己更多，便能知道如何保護自己，這也是種愛的表現。

女校出生的馮盈盈，雖然看來活潑好動，但同時也有溫文的一面：

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雖然就讀女校，但馮盈盈當時都會幻想和期待愛情。 青蔥時期戀愛只說不做 雖然校內沒有男生，但眾人還是會憧憬愛情，馮盈盈憶述，當年會追看台灣偶像劇，以及青春漫畫，如《花樣少年少女》、《海派甜心》和《惡作劇之吻》等，並會幻想校園青春愛情的故事情節。而在現實裡，她亦曾仰慕一位新來的男老師，「初時他為人斯文溫柔，而且也很年輕，所以覺得他很特別，不過我當時不敢說出來，怕被姊妹取笑。翌年他結婚，便再沒幻想。」

經常渴望愛情，但同時亦會退縮，她形容當時的自己，是只說不做的類型，故在中學生涯裡，都從未拍拖，認識的男性只有幾位，還要都是親戚。她認為這樣的想法，或是源自父母，「他們都是不同的類型，媽媽會認為直至升上大學，確保得到學位，才可以拍拖，父親則較為開放，因此我便變成他們的混合體，一方面認為情愛不怕說出來，但實行起來便會退縮。」

雖說如此，她坦言也會想結識異性，了解對方想法，因此就讀中二時，也曾參加聯校舞會活動，「當時有個帥氣的男生，我覺得他很迷人，雖沒有採取任何攻勢，但也曾透過社交媒體的應用程式，『隨機』抽取對方，故意向他不停發問問題，但這件事只維持一年左右。」這樣蜻蜓點水的曖昧關係，已叫少女內心小鹿亂撞，雖然不能拍拖，但能夠從中獲得動力，實已心滿意足。

愛情相處不要習慣逃避，也要包容和付出

專注讀書的努力沒白費，她最終於中學文憑試考獲28分，修讀香港大學營養學，亦開始談戀愛，經歷一段兩年的「不成熟愛情」後，遇見現任醫生男友Martin，兩人其後走到一起，至今仍然恩愛如初。談到男友是否與理想型圭賢相似，她雀躍表示，「我比較喜歡書生型的溫柔男生，而且圭賢彈琴和唱歌都很厲害，所以成了我的理想對象。初初認識男友時，他的聲線都很溫柔，連小動作都很體貼，亦懂彈結他，跟我理想型差不多，但在一起後，原來他會經常發脾氣，變成另一個人，跟他的星座一樣。」

「不要習慣逃避，也要包容和付出。」 情侶耍花槍是他們的日常，她認為爭吵最激烈的一次，是在參加慈善表演節目的前一晚，「我們到餐廳吃飯時，氣氛依然融洽，但突然電話收到訊息，我便在他說話之際，查看一下電話，他隨即發呆，並抱怨指不受尊重，然後我們便爭吵起來，吵至翌日的凌晨6時，過程足有9小時。」 由於害怕男生大聲斥罵，她曾一度想過放棄忍受對方，但反思上一次戀情，自己也是遇到一些不開心和不順意的問題時，便選擇躲避，因此這次的戀情，她決定開心見誠，互相檢討過失，並找出解決辦法，「不要習慣逃避，也要包容和付出，接納和忍受他這一點。」

如同不少女生，她指自己爭吵時，都會黑面，表現不耐煩，而且一聲不吭地坐著，正如餐廳的那一次，「他不斷叫我說話解釋，但我全程不作聲，使他更加生氣，亦解決不到事情。不過，我沒有想過，其實我可以再走前一步，主動向他道歉，以溫柔融化對方。」爭執的解決方法，是雙方的遷就，若然僅是單方一味付出，對稱的天秤便會傾向一方，甚至容易翻側，互相讓步，才能讓關係維繫長久。

馮盈盈認為，情侶爭執時，也要考慮到對方的需要，是種另類的聰明。

愛情的另一種聰明

翻看馮盈盈的Instagram，泫雅是她唯一追蹤的韓國女藝人，除了欣賞其強悍個性和百變形象，她亦佩服對方敢於捨棄麵包，公開戀情。不過，她亦認為女生的愛情與麵包，實為缺一不可，需作出平衡，「如果選擇愛情為上，不兼顧事業的話，會讓另一半認為你要依賴他，故他擁有較大話事權」，她希望雙方關係都處於平等，「女生在事業上有能力，是對自己的一個保障。」

大多情侶拍拖時，都由男方付費，然而馮盈盈表示，拍拖初期時，兩人會爭相結賬，「會趁他或自己去廁所時結賬。」她認為這習慣是受父親的影響，「他說過，女生不要永遠要別人結賬，讓對方覺得自己沒經濟能力，並應該反過來，請對方吃飯，告訴他『我不需要靠你，而且有能力請自己和你吃飯。』」

男女相處融洽，她認同要關係平等，不能時常依靠對方，但若發生爭執，則應放軟態度，一起把事情解決，「吵架時或想據理力爭，但這或會忽略他當下最需要的情感，例如擁抱或安慰，對整件事情沒幫助，亦不代表你很聰明，因你錯判了對方的需要，反讓事情弄得更糟。」這軟硬兼施的相處態度，馮盈盈認為是愛情中另類的聰明，自在地互相扶持和禮讓，才能讓愛苗茁壯成長。

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