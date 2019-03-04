【成長說明書】等一個人絕非想像般浪漫：對他而言，或只是負擔

等待，最磨人。 特別是在你不知道在等甚麼，又不知道要等多久的時候。面對等待，孩提時候，耐不住性子便哭鬧，時間不會因此而過得快一點，但起碼換到愛寵；在明白人是一夜長大後，等待是拉長了的時間，最可怕是那無力感。有時，你只是在等車；有時，你是在等一個人；甚至，是一個奇蹟。 等待時間愈長，便愈發發現，等待，原也是要學習的。

滙豐在2018曾進行調查，發現香港人每人每周平均花6小時23分鐘在等待上，包括交通、排隊、等候食物的等待。（《等一個人咖啡》劇照）

先釐清：要等，不等於停下來甚麼都不做

等待分兩種，先說低層次的，等車、坐車、排隊的「等」。

筆者有位初出茅蘆的醫生朋友，從兒時開始，她說她立志要做醫生救人，便確信她會成功，只因她的勤奮也是非一般，鍾愛「半半歌」哲學的筆者，真是望塵莫及。最深刻是那時年紀輕輕的她，在巴士上，拿着英文報紙閱讀，道：「坐車時間太久，不宜浪費。」

不過，筆者想說的，並不是我們要時刻努力，而是在等待的時間裏，不一定甚至都不做。去年，香港有一所銀行曾作調查，發現香港人每人每周平均花6小時多在等待中。你可以「抽空」勤奮；也可以「抽空」慵懶，而這兒的慵懶，並非百無聊賴滑手機，而是做一些自己喜歡，卻又無暇做的事。

或許，每人都朝九晚五，很多人上班都要「大長征」，做一隻有一點不一樣的螻蟻，關鍵只在於我們怎利用那僅有的空間。於筆者來說，甚麼等待也好，挾一本書就無敵了。

＊以下是一些等待時候的「好節目」：

（《The Silver Linings Playbook》劇照）

等一個人，並不浪漫。

有了以上的基礎，才可以繼續說下去吧。低層次的等待，不過浪費那麼數小時，還自認年輕的我們，尚可以「下巴輕輕」地說：「我浪費得起。」但有些等待，是一種執著，總是帶點浪漫氣息，浪費的便不止那麼少了，如等一個人，又如等待根本不會發生的事。

（《The Silver Linings Playbook》劇照）

可是，在筆者經歷過最最漫長，又最煎熬的等待後，便發現，這「浪漫」的等待，天下都一樣。那時，我身在異地，家人進院了。在醫護人員奮鬥的時間裏，千百個念頭在腦內打轉，卻沒有一個找到出路，在愛莫能助的時候，等待，是一種態度，而不是一種行動。等待不怕，怕的是不知在等甚麼。

放到等那位過氣情人身上，不也就是一樣，你自以為是浪漫的結果，於他／她而言，不是惘然，便是負擔。