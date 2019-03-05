美國版《VOGUE》介紹另類美中國藉模特兒　中國網民：種族歧視！

近年時尚界趨向採用具有辨識度高、面孔長相特別的模特兒。然而，近來不少品牌在採用中國藉模特兒後卻不約而同地「炒車」，被中國網友強烈鞭撻。 《VOGUE》繼首期香港版採用了Gigi Hadid被中國網友排斥外，兩天前美國版《VOGUE》在IG上刊登了一位中國藉模特兒--高其蓁的照片，再次引發「霸權」與「歧視」的爭議。

事源知名時尚雜誌《VOGUE》美國版於兩天前在其IG上介紹了一位出生於上海、現時正在倫敦修讀時裝的中國藉模特兒高其蓁。高其蓁的臉孔雖不屬於主流標準的美，但卻極富特色，相當有型。《VOGUE》便以「有著獨特的魅力」以及「挑戰主流審美標準」來形容她。

然而不少中國網民看見之後，認為《VOGUE》「是刻意放大刻板印象」，以西方對中國的刻板印象來重申他們對於東方「美」的標準，無疑是一種文化霸凌。

按圖查看中國網民的評語：

+ 2

儘管反對聲音不絕於耳，但同時亦有不少網民出面支持，指高其蓁非常勇敢且非常漂亮，而且長得非常有特色，只看一眼即可記得她的面孔。另外亦有網民點出《VOGUE》從沒有指高其蓁代表亞洲人，她只代表她自己，反問中國網民是不是在歧視高其蓁？

其實時尚圈近年相繼出現了不少中國面孔，例如一線超模劉雯、奚夢瑤、陳瑜、何穗等，她們屬於主流標準認可的美女，更擁有高挑窈窕的身形。今次《VOGUE》介紹高其蓁，是擴大美的標準，抑或是中國網民過份對號入座？關於這點，就是觀點與角度的問題了。不過可以肯定的是，就算被網民批評但仍然如常生活、如常上載相片上個人社交帳戶的高其蓁，確實活得勇敢又有型。

+ 4 + 3 + 2

女生總在你身邊，請下載《香港01》App

立即下載： https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app

延伸閱讀：

【CELINE】Hedi Slimane終挽回失地 昔日CELINE影子驚喜出現？

【CHANEL SS19】重塑經典袋款 玩味飾物成矚目must have item！

【手袋實測】Loewe漸變色大象袋：外型及工藝滿分 一圖睇清容量