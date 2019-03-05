美國版《VOGUE》介紹另類美中國藉模特兒　中國網民：種族歧視！

近年時尚界趨向採用具有辨識度高、面孔長相特別的模特兒。然而，近來不少品牌在採用中國藉模特兒後卻不約而同地「炒車」，被中國網友強烈鞭撻。
《VOGUE》繼首期香港版採用了Gigi Hadid被中國網友排斥外，兩天前美國版《VOGUE》在IG上刊登了一位中國藉模特兒--高其蓁的照片，再次引發「霸權」與「歧視」的爭議。
事源知名時尚雜誌《VOGUE》美國版於兩天前在其IG上介紹了一位出生於上海、現時正在倫敦修讀時裝的中國藉模特兒高其蓁。高其蓁的臉孔雖不屬於主流標準的美，但卻極富特色，相當有型。《VOGUE》便以「有著獨特的魅力」以及「挑戰主流審美標準」來形容她。
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As a model, @qizhen_gao brings a kind of singular appeal. The Shanghai-born textile-design student at the London College of Fashion, wound up in front of the camera by happenstance. “I hadn’t thought about modeling before moving to London,” she says. She was scouted in the campus canteen on her lunch break. One of the photographers who spotted her was assisting at the London-based Anti-Agency (which prides itself on its iconoclastic taste), and it turned out to be the right match. “Anti is a word that applies perhaps as a negative thing in some fields, but in terms of fashion and modeling I think it challenges the norms of beauty and looks." Tap the link in our bio to learn more. Photo by @perolls
然而不少中國網民看見之後，認為《VOGUE》「是刻意放大刻板印象」，以西方對中國的刻板印象來重申他們對於東方「美」的標準，無疑是一種文化霸凌。
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儘管反對聲音不絕於耳，但同時亦有不少網民出面支持，指高其蓁非常勇敢且非常漂亮，而且長得非常有特色，只看一眼即可記得她的面孔。另外亦有網民點出《VOGUE》從沒有指高其蓁代表亞洲人，她只代表她自己，反問中國網民是不是在歧視高其蓁？
其實時尚圈近年相繼出現了不少中國面孔，例如一線超模劉雯、奚夢瑤、陳瑜、何穗等，她們屬於主流標準認可的美女，更擁有高挑窈窕的身形。今次《VOGUE》介紹高其蓁，是擴大美的標準，抑或是中國網民過份對號入座？關於這點，就是觀點與角度的問題了。不過可以肯定的是，就算被網民批評但仍然如常生活、如常上載相片上個人社交帳戶的高其蓁，確實活得勇敢又有型。
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