【胖逆選美會】快樂非因「標準美」　並非贏得后冠才是勝利

看到電影海報上那個踏上選美舞台的肥胖女生，你可能會以為《胖逆選美會》是個肥胖女生為了選美而努力減肥的勵志故事。然而電影主角參加選美並非為了要擠身社會中美麗的框架，而是要起一場叛逆革命。

《胖逆選美會》中的女主角Willowdean自幼因身形圓潤被人取笑，母親Rosie則為選美王后，小鎮上的名人。兩人在外觀上顯得格格不入，外人甚至會誤以為Will樣貌甜美的閨密才是Rosie的女兒。Rosie毫不客氣的稱呼Will為「Dumplin（大包）」，為了不被母親看輕，Will決定要挑戰選美舞台，此舉激發起同是肥胖女生的Millie與提倡女性主義的Hannah一同加入戰團。

幸運是擁有曾經叛逆的青春

Will拉著閏密Ellen於選美比賽上搗亂，誰知Ellen卻異常投入比賽。（《胖逆選美會》劇照）

從踏入社會的一刻開始，我們彷彿與青春背道而馳。學生時代的幸福是我們擁有無限的可能，友情愛情所有美好的都圍繞在自己身邊。同時因為真心相對，我們得到了竭盡全力的勇氣，即使跌倒了，拍拍手輕易的再次站起來。

電影中的Will雖然肥胖，但她擁有疼愛她的姨媽、無所不談的閨密，還有傾慕她的男生。自信本來是一種無需刻意宣揚的生活態度，但因為Will母親傳統的審美觀念，令她決意將世俗眼光搬上選美舞台，青春就是不怕任性。

Will一直沒有介意自己的身形，直至她遇上了心儀的男生Bo。（《胖逆選美會》劇照）

我們理應不需要懷念年輕的自己，所有走過的路成就出現在的自己。要是比起現在更喜歡年輕時的自己，也許是時候改變一下，一點一點回歸忠於自己的軌道，找回那個跌跌撞撞但快樂的女生。

現實生活是場巨型選美比賽 並非贏得后冠才是勝利

Will在參與選美的過程中拉近了與母親Rosie的距離（《胖逆選美會》劇照）

社會對肥瘦美醜有著一套共同的審美觀，不用打開電視，選美比賽其實每天都在社交平台上上映。要堅持自我，便無法獲得所有人的認同，活著並非只為了符合他人的期望。

Will蔑視選美比賽，認為那只是一群長得美麗女生的換裝遊戲。但愈接近選美比賽，她便愈是質疑自己的自信與瀟灑。最初只為與母親對著幹的反叛心態開始動搖，Will開始感到不安，直到地下酒吧的變裝皇后（Drag Queen）跟她說：「完美只是一個大家不知為什，但卻窮追不捨的幻影。我們不是要肯定自我，而是要接納自己。」

+ 3 + 2

在傳統審美觀下，女生還是可以有很多可能性。要成為個性女生不容易，無論你多努力都總會有挑剔你的人存在。換個角度想，自己重視的人認同自己便已足夠，為何還要為無關重要的人浪費心神？