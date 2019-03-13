【講錢不傷感情】食飯邊個畀？AA制好尷尬　不如齊儲「拍拖基金」

你有沒有遇過這種狀況：和伴侶吃完一頓飯，花費分配下來一個人$368，拿錢時就會產生很多內心小劇場，「如果跟他算零頭會不會顯得很小氣？」「如果跟他拿錢，是不是就代表我不愛他？」每次談到AA制就好尷尬，你和伴侶都是如何談「錢」呢？

開口要錢好尷尬！對方會不會嫌棄我？（韓劇《三流之路》劇照）

常常聽人家說「談錢傷感情」，但是我們都知道，在一段感情裡不好好談「錢」，默默隱忍後可能會造成的結果，就是彼此計較誰付的錢多、誰應回報的少。有些情侶為了避免這種情況，約會時會選擇用五五分帳，或者擔心另一半無法負擔的，就會照彼此的薪資比例來分配，可能這一餐自己先付，喝咖啡的錢再由對方付。

開口要錢好尷尬！對方會不會嫌棄我？你有沒有遇過這種狀況？和伴侶吃完一餐飯，花費計完一個人$368，拿錢時就會產生很多內心小劇場：

「要怎麼開口和他拿錢？」 「如果跟他算零頭會不會顯得很小氣？」 「如果跟他拿錢，是不是就代表我不愛他？」

除了擔心對方看不起自己，在愛情裡，我們習慣將「重視錢的程度」與「相愛的程度」劃上等號，台灣論壇PTT、Dcard 上有許多關於情侶間花費的討論，最常看到的說法，是當另一方太計較錢，就會被視為不夠愛自己，因為他不願意為你付出，如果此刻計較這些零頭，未來要怎麼走下去？

然而我們忽略了相愛很重要的元素：包容。

因為不同的家庭背景、成長環境，培養出不同的金錢觀念，而這樣的金錢觀差異，並沒有誰對誰錯，講求的只是彼此磨合，這也是為什麼我們在關係裡應該要勇敢「談錢」，談錢不是傷感情，而是對這段感情的重視，彼此價值觀的確立，如果因為害怕對方嫌棄自己，那麼是否該繼續這段關係，就是你應該要思考的事了。

當你們在第一次逛街、吃飯時，可以先就觀察與對方開啟溝通，提出自己目前的財務狀況，譬如你一餐可以負擔的價格、可以支出的旅遊費用，聊聊自己對於金錢的想法，明確提出你希望如何與對方公平地分帳。接下來，你可以提出解決方法，例如：我覺得我們可以到郊外逛逛，那邊的風景也很不錯，你認為呢？

如何進行公平地分帳？

假若你與伴侶都希望能夠公平地分帳，按圖看看三個可以嘗試的方法吧▼

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：和伴侶談錢傷感情？如何與對方公平分帳】