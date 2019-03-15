在剛過去的春夏時裝周，最令人期待的當然是各大品牌的時裝騷與台下明星的時尚造型。後台模特兒的騷前準備同樣吸引，隨時會發現她們的護膚秘密。

超模姊妹Bella Hadid與Gigi Hadid的愛用護膚品價格親民（Getty Images）

$123便可擁有Bella Hadid的亮眼法寶

Bella Hadid與一眾超模備戰時裝周的秘密護膚品只需$123（IG_bellahadid）

年僅22歲的超模Bella Hadid以標誌性的厭世臉成為高端品牌的寵兒，與姐姐Gigi Hadid叱咤時尚界。她注重運動與健康飲食，經常於Instagram展示美好身材，卻少有分享護膚心得。當一眾女生都在期待Bella分享擁有亮澤肌膚的秘訣之際，卻有人發現她在紐約時裝周的後台使用了一款被喻為超模走騷前必用的護膚秘密－111 Skin Sub-zero De-puffing Eye Mask。

時裝周後台的護膚秘密－111 Skin Sub-zero De-puffing Eye Mask（IG_111skin）

眼周的肌膚又薄又脆弱，黑眼圈、眼紋、浮腫等問題從年齡增長接踵而至，這款眼膜有效改善浮腫，減淡黑眼圈。適合用於出門前急救，避免因眼部肌膚太乾導致脫妝、浮粉的問題。連超模於走騷前也採用，想必有其吸引之處。

Gigi Hadid的最愛護膚品只需$45

超模Gigi Hadid也曾受粉刺暗瘡的困擾（IG_gigihadid）

想不到超模也愛用開架護膚品，St Ives的磨砂潔面膏更被Gigi Hadid封為她心目中的「The Best」護膚品。St Ives的磨砂潔面膏成份天然，含100%天然去角質及杏桃萃取成分，不含對環境有負面影響的人工膠粒。磨砂可以去除皮膚上的老化角質，預防油脂過多而產生粉刺與暗瘡問題。然而過度刺激角質層會令肌膚出現過敏反應，敏感皮膚或是帶傷口的皮膚都不宜使用物理性磨砂膏去除死皮。

對於護膚品，只要是有效的Gigi都會試用，她曾經受暗瘡困擾，最有效去除暗瘡的方法竟然是在睡前把牙膏塗在暗瘡上，加速暗瘡淍謝，隔晚暗瘡便會乾掉。這個偏方是Gigi的母親，同是名模的Yolanda Foster開始沿用，並教會兩個超模女兒。