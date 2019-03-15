村上春樹公開評論社交媒體：膚淺的話語表達，用詞和用語都嚇人！

村上春樹失落諾貝爾文學獎，但他的《1Q84》就在「平成30本好書」獲選為第一位，另一本小說《發條鳥年代記》也獲選為第十位。「平成30本好書」（平成の30冊）是日媒《朝日新聞》就日本天皇明仁（年號平成）即將退位，而作的選書榜。

村上春樹 （Haruki Murakami＠Facebook）

「平成年代，也是村上春樹的年代」

所謂「平成年代」，即1989至2019年，而「平成30本好書」的首要條件就是要在這三十年內出版。根據《朝日新聞》報導，是次選書是由120名知識份子選出。30本「平成好書」之中，村上春樹有兩本書登「十大」，分別為《1Q84》及《發條鳥年代記》，而2017諾貝爾文學獎得主的石黑一雄的《別讓我走》則獲選為第二位。

村上春樹是唯一位有兩本作品入選的作家，專欄作家堀井賢一郎先生更說：「平成時代，也就是村上春樹的年代。」

日媒選出的「平成30本好書」，你又認識幾多本？（點擊看圖）＝＝＞

+ 6 + 5 + 4

（《挪威的森林》劇照）

（含劇透）留白，是「村上春村式」的結局？

即將不甚喜歡看書，也總看過那麼一兩本村上春樹，而《1Q84》更是必定會提到的作品。即使人人都愛說「村上春樹」，彷彿只是提到他的名字，也能沾點書卷氣息似地，筆者卻一直不算太鍾愛他的作品，特別是那要完未完的結尾，每每追看完畢，都有被騙的感覺。最最記得，是《挪威的森林》中男男女女的藕斷絲連，最後竟以一通電話：「我現在哪兒呢？」作結；又如筆者算是偏愛的《國境之南，太陽之西》中，失散的戀人重遇，已成家立成，怎麼辦？最後一句卻是「雨無聲的敲着海面，連魚兒們都不知道。」

看書總求答案的筆者，總覺村上春樹不負責任。不過，即使是「平成30本好書」第一位的《1Q84》，結局也是沒有「結局」，他在訪問中解說，想為「種種還未完整描述的情節之間留下空白，就像他所喜歡的爵士樂一樣。」筆者近來也想，或許很多事，本來就不求答案的呢？

日本作家村上春樹（Haruki Murakami＠Facebook）

評社交媒體：「膚淺的話語表達，用詞和用語都是嚇人的。」

用字婉委，卻可一下子躍到玉帛相見，卻又留白，都是村上春樹作品給人最直接的感覺。而他早前訪問，就被問及作為一位作家，怎看社交媒體上的文字。

他回答道：「我強烈的感受到自己不明白人們在想甚麼，並感到某種不舒服的感覺。我認為故事的力量能消解這種古怪。無論是痛苦或是黑暗，人們都用膚淺的話語表達，用詞和用語都是嚇人的，它們成為了鋒利的武器。如何面對這個問題也是未來作家的課題，尤其是寫出故事和小說的人，包括我。」或許這也解釋了他的某種風格吧。

Sources：朝日新聞，自由時報