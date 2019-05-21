陳法拉與法籍男友Emmanuel Straschnov日前於巴黎莊園低調完婚，在雙方父母及親友的見證下幸福出嫁，她手上獨一無二的粉紅色鑽戒更是Emmanuel Straschno親手設計，全世界僅此一隻。陳法拉當年婚姻失敗後，隻身赴美進修，邂逅法籍男友，今天終於成為令人欣羨的一對。

粉紅鑽戒獨一無二，由Emmanuel Straschnov親自設計。(IG_falachenfala)

陳法拉與Emmanuel Straschno的婚禮於巴黎一個簡約的莊園舉行，只邀請了關係緊密的親友出席。Emmanuel Straschno以普通話向陳法拉的父母作出承諾，將會全心照顧陳法拉的一生。他更特意設計了一隻全球唯一的粉紅鑽戒送給太太，見證著二人浪漫堅韌的愛情，寄意日後生活幸福。

陳法拉穿上由米蘭設計師訂造的簡約婚紗出嫁。

從女主角到平凡學生 紐約進修邂逅現任丈夫

陳法拉於2014年毅然暫停演藝工作，到紐約著名學府茱莉亞學院（The Juilliard School）深造戲劇，修讀為期四年的戲劇碩士課程（Master of Fine Arts）。她於最後一個學期中，所有學科都奪得最優異的A級成績，成為該學院首位華人戲劇碩士畢業生。

2018年完成戲劇碩士課程（IG_falachenfala）

從TVB當家花旦到樸實的學生對陳法拉而言是個冒險的決定，推掉幕前的工作令入大大減少，回歸學生身份由零開始。從昔日的TVB女主角到今天的荷里活新人，一方面要在娛樂圈保持著一定的曝光率，另一方面則要穿梭荷里活的電影公司進行試鏡，爭取角色。曾為電視台一線的女主角，陳法拉可以選擇享受名利，然而她為追逐夢想卸下女神包袱，憑實力挑戰一個個難關，那份毫不好逸惡勞的精神令人佩服。在追夢過程中，遇上現任丈夫是她意想不到的收獲。

遇上對的人 無條件的支持勝過千金萬銀

陳法拉曾經與Neway太子爺薛世恆有過一段短暫的婚姻。富二代薛世恆坐擁十億家產，兩人的感情事一直低調，直至2013年離婚一刻才向外承認關係。陳法拉於婚後本可享受奢華的生活，然而兩人未能為家庭與演藝事業中達成共識。最後她選擇忠於自己，不為物質放棄理想，到美國深造演藝課程。

離婚後，陳法拉便專注於演藝事業，少有傳出緋聞，直至遇到Emmanuel Straschnov。他外表帥氣，更是哈佛大學畢業生，曾擔任法國駐日本外交官、Prada美國CEO特別助理，更創立網頁和app製作的Bubble，才華橫溢。

Emmanuel Straschno以普通話向陳法拉的父母作出承諾，將會全心照顧陳法拉的一生。

合襯的性格比豐厚的財產更重要。陳法拉曾在媒體訪問中表示，兩人非常合拍有默契，性格配合，而且總有無盡的話題。她更直言丈夫就是對的人，兩人就像很親近的朋友。相處也很簡單，一起去去旅行，吃吃東西，已經很開心。而且他對陳法拉的學業支持又體諒，行動上他會出席陳法拉的所有演出；心靈上更是她最貼心的輔導員，當她因試鏡碰壁而灰心時，丈夫都會跟她分析並開導她。陳法拉更表示她能順利畢業，都要歸功於他，感激他於追夢過程的相伴與扶持，成為了她背後強大的力量，最後在親友的見證下成婚，成為彼此永不分離的伴侶。

陳法拉與法籍男友Emmanuel Straschnov甜蜜成婚。

陳法拉以更強大的姿態回歸，以行動鼓勵女性追逐夢想永遠不會太遲。只要擁有放手一搏的勇氣，得到的遠比失去多。

陳法拉於茱莉亞學院修讀戲劇碩士課程期間，出演了多套學生作品：