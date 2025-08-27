Taylor Swift宣布訂婚！這位美國樂壇天后昨日於社交媒體分享喜訊，上載與美式足球員男友Travis Kelce的甜蜜合照，Travis更單膝跪地、拿出戒指，面上洋溢幸福的笑容。Taylor Swift更在文中興奮提到，「你的英文老師及你的健身教練準備結婚。」



Taylor Swift宣布訂婚！(IG@taylorswift)

Taylor Swift的感情史一直備受關注，她在2023年9月公開與Tracis Kelce拍拖，兩人關係一直穩定，甚至連身邊好友亦稱，他們是天作之合。

不少網民翻回Taylor Swift跟好姊妹Selena Gomez在2016年的一段對話，當時Selena便感嘆道：「跟兩位9歲小孩討論愛情，這是愛應有的模樣。」Taylor Swift其後回應表示，「真愛有時依然存在，不僅是我們在9歲時幻想出來。我要相信它，你也是。」這番對話不只印證Taylor在愛情方面的成功，她在愛情、事業和人生中，也曾道出多個深層想法，發人深省。

Taylor Swift曾分享她學懂的幾件事。（Getty Images）

若真正看待一段感情，就不要玩心理遊戲。 Taylor Swift

在遇見Travis Kelce之前，Taylor Swift出道以來身邊出現多個男伴，每段關係也成為了她的創作靈感。不論是感情的甜蜜，還是分開後思念的心情，都一一寫進Taylor的歌曲裡。雖然Taylor數段關係都很短暫，然而每一次她也是全力把愛說出口。無論關係有沒有走到最後，曾經歷過的都是珍貴的回憶，百般修煉也是為了最終能遇到那個他。

在一段成熟的關係中，可能不需要太多曖昧的氣氛。(Getty Images)

在一段成熟的關係中，可能不需要太多曖昧的氣氛。Taylor認為沒有人會讀心術，感情也不是場棋局。面對親密的伴侶，何不敞開心扉，不帶掩飾般把心中想法分享予對方，相信真心相對會換來真誠的回應。

學會不去討厭身上的贅肉。 Taylor Swift

面對以相貌取人的社會，大部分女生都視減肥為終身事業，滿足社會對美麗的定義。然而隨成長漸漸發現，女生所以迷人，並非因為亮麗的外表，魅力是由內而發。與其把所有的專注力都放於維持美麗的外表，聰明的女生會多分點時間去增加自己的內在美。除了外在，還有更多有意思的方式讓自己變得更美麗。

內在美比外在美更重要（IG_taylorswift）

Taylor學會了不再討厭身上的脂肪，她更認為一點點額外的重量可以帶來更好看的曲線、更有光澤的頭髮和更多的活力。

我們的世界不斷給女性灌輸一個觀念－變老是最可怕的事情。 Taylor Swift

社會不斷告訴女性，我們不被允許變老。這是一個不可能達到的標準，社會輿論要求女生應該要無視地心引力、時間和一切的自理生理現象，才能達到永保青春這種荒謬的目標。

優雅是種生活態度（IG_taylorswift）

變老是自然定律，每個女生也愛美，歲月會在肌膚留下痕跡，無需要為新長出的細紋而憂傷。既然這是無法打破的定律，我們應學習優雅地老去。優雅是種生活態度，問問自己希望日後過怎樣的生活，培養興趣並維持對生活的熱情。培養興趣不一定要花大錢，如嚮往自然的可先從裁種入手，要知道打理盆栽其實是個學問。

當你傷害了那些對你來說很重要的人的時候，記得要道歉。 Taylor Swift

一句對不起不會讓你有任何的損失。只要你肯道歉，一切都會過的。試著不要說「對不起，但是......」來為自己找藉口。學會真誠地道歉，你就可以避免破壞你在各段關係中所擁有的信任。

只要你肯道歉，一切都會過的。（IG_taylorswift）

每個人都會犯錯，成長讓我們學懂承擔這回事。每一次犯錯都讓我們明白到自己其實有多在乎，從新檢視自己的不足，然後再次出發。認錯提醒了你對方的重要性，別把所有事都當作理所當然，關係從來都是一點一點的破裂，不要讓事情發展到無法挽救的情況才後悔。

