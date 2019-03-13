【CHANEL】親身直擊老佛爺最後一個高訂系列　細數5個必看欣賞位

近年流水式生產的快速時裝佔據市場，儘管價格便宜，卻失去了時裝設計師的精神及那份獨有的精緻。CHANEL卻堅持每年交出兩個高訂系列，在這個追求潮流與利潤的時代，反過來以人手一針一線縫製衣服，每個細節、每處手工都經得起時間的考驗。

老佛爺離開大家之前，交出了2019春夏高級訂造服系列。貼心的CHANEL團隊特意向香港傳媒介紹今個系列的創作意念及華美細節，我們當然再向大家介紹，好讓大家都可以得到一個更清晰的藍圖，再而欣賞這個美得宛如藝術品的高訂系列。

高訂服裝是品牌的首席設計師為顧客量身訂制的服飾，主要對象為名人與上流社會的有錢人。整個高訂服的製作過程全由人手製作，並需多次試身才告完成。

CHANEL今季高前訂系列依然盡顯功架！老佛爺創作這系列的意念來自於他心愛的十八世紀美學文化，當時依然沒有快快速時裝，精明的奢侈品商賈與法國奢侈品工匠會花盡心思創作精美而時尚的衣服，而這些人累積下來的智慧便給予了他許多靈感。

一針一線人手縫製的羽毛花朵

於當時的美學中，花卉是一個非常重要的元素。2019春夏高級訂造服系列中便運用了大量由人手繪畫、縫製、刺繡而成的花卉。例如阿剛紗裙繡上就以樹脂鑲真乾花（真的是縫上真的花朵！），綠色珠片長裙亦繡上手繪陶瓷花朵。

除了花卉之外，蕾絲、羽毛、樹脂、陶瓷、甚至是每道暗褶皆人手製作。據悉每條裙製作需要近350小時，精湛工藝就算細看仍是無瑕可擊！

細節

高訂服之所以受得起時代的考驗，除了美得不可挑剔的設計之外，細緻的設計亦是箇中原因之一。

今季有幾條裙子驟眼看起讓人以為只是一條單以啞光絲緞製成的連身裙，只是當大家仔細看，即可發現繡上小花苗的內襯！啞光絲緞連身裙的線條宛如正在怒放的鮮花，胸前及前後裙幅的收腰大褶就像花瓣，內襯則是一片正在待放的花海，美得不可思議。

衣領

除了精細的細節之外，精湛的裁剪亦不容忽略！

老佛爺今季在衣領上花了不少心思，如造工精緻闊口大圓領，配襯略圓的膊位或尖角翻褶；又或圓形翻褶領口，可以塑造錯覺效果及新穎輪廓，不單突顯女性纖幼的身型線條，亦讓女性穿起來更嫵媚而強悍，構成老佛爺口中的「新CHANEL純美線條」。

+ 11 + 10 + 9

18世紀的藝術品

經過CHANEL團隊的介紹，才發現原來系列中有幾條裙子的創作意念來自於18世紀的藝術品。例如繡滿閃片，衣邊充滿藍色花卉、刺繡等細節的全珠片白色套裝，圖案靈感便是來自Manufacture de Vincennes的瓷器，是手工藝術結晶。

髮型與妝容

眾所周知，老佛爺對於美的執著不止於服裝設計之上，他更會同時擔任時裝攝影師及舞台設計師，讓每場時裝秀都宛如藝術品般完美。

而華美的服裝當然要配上完美的妝容與髮型。今季所有模特兒都梳上衝冠的髮型，用以配襯服裝的線條，打造出乾淨優雅的輪廓造型，再以由羽毛製成的髮飾及耳環加以點綴，力致完美。

而在妝容上，CHANEL決定以深藍色的smokey eyes配襯深紅色的唇膏，讓女性看起來嫵媚但毫不柔弱。眼尾的一抹白更是畫龍點睛，讓妝容變得非常特別。

+ 9 + 8 + 7

鞋

最後，再配襯上18世紀鞋履風格的露踭搭帶高跟鞋，整個華麗且極富18世紀風格的高訂系列便大功告成。

一次過欣賞整個2019春夏高級訂造服系列：

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