【北歐生活】靠物質幸福時代已結束　只追趕工作你生活缺了什麼？

近日鮮有地看「心靈勵志」的書籍，作者筆觸風趣幽默，不呵護讀者的弱小心靈，句句入骨，當中一句，翻譯過來，大概是這樣的：「我們都是在選擇，選擇怎樣去看待事情。因此，對人生中發生的每一件事，我們都有責任。」

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因為這樣，當我看到日本企業董事本田直之的《北歐式的自由生活提案（Less is More）》時，便由衷地感到十分欣慰。大多書籍文章，叫我們移民、要政府借鏡，絕少是從自身出發。偷換一下概念，「上善若水」，柔弱勝剛強，改變不了外在，也移不了民，也不一定只要自怨自艾。《北歐式的自由生活提案（Less is More）》是提出了一種可能性，或許我們喜歡的「北歐風格」，也可在香港實行。

（mits3030＠instagram）

你的理想生活，不需要「東西」

若此刻問：「你最想要的是甚麼？」不知你的回答會是甚麼？

比起只是分享生活體驗，《北歐式的自由生活提案（Less is More）》的筆觸是比較理性的，總是分析。筆者覺得當理想太「理想」，談數據也好。所以，不出十個章節，已有「用物質來感受幸福的時代已經結束了」一章，指出時代不同，房子難以負擔；但時代不同，單單是安穩的生活是我們所追求的嗎？

作者本田直之一年之中，一半時間在夏威夷居住，寫這本書，並不是只想讚嘆為個歐洲國家的制度，而是想把那「幸福的方法」搬到日本。因此，為了寫這本書，曾到訪數個北歐國家，訪談不同職業的居民，作者時時問到：「有想要的東西嗎」，但卻很少人答「東西」，反而是家人的健康，或身邊的人開心快樂。

其中一個在NOKIA工作的芬蘭員工說：

沒有想要的東西。一旦有所求，慾望就會不斷湧現。我只希望家人能健健康康，工作可以更有發展。

筆者反思，雖然這種想法放到香港，也未必可行，只因為不難設想，他們沒有想要的「東西」，或因為已經擁有了。但或許我們也可停下來細想，為何大多數人高不成，低不就，怎麼還是不快樂呢？或許我們一直所追求的「目標」其實是錯了？只因物質不再匱乏，以物質來換幸福的時代已經不同了。就似書中所說到的蓋洛普市場調查機構指出，比起購物的滿足，從「經驗」所得得幸福感要高出兩至三倍。

那我們理想中的生活，是要以數字為本、還是以「經歷」為本呢？

（vcg）

窮一輩子買「納米樓」，倒不如「雙城生活」！

從前在美國留學，雖然只是短短半年，但也感受良多。當中最深刻的莫如「空間」的差別，特別在我在弗羅里達，時時與家人戲言：「在香港我們窮半輩子追的，在這兒輕言易舉。不如舉家移民，我學造雞蛋仔。」

最後，發完「美國夢」又回來香港追數字，或被數字追趕。置業這話題，對於很多人來說也是一個死胡同，總有「先死後已」的感慨。而本田直之卻提出有趣的「雙城生活」。作者提出，人不要失去懷疑，特別是社會現況及制度。如「為何一定要在固定時間上班呢」、「為何主管沒有離開，我就不能走呢」等的「常識」。放在「房子」的概念上，也是一樣：「為何房子只要一間，而且要在大城市，並要在這大城市工作？」

她提出「雙城生活」，即平日生活在市中心的小公寓，周末則住在自己喜歡的地方，如野外、海邊等等。比起買心目中的「dream house」，也可以試着租兩所提供不同需要的房子。雖然，「雙城生活」也有需要一定的經濟能力，但這也是一個非常新穎的想法，未來的理想生活，不止一個模樣。

新的幸福感

《北歐式的自由生活提案（Less is More）》中還有很多有趣的概念，在下篇文章可再詳談。這兒卻想以作者新訂立的「幸福感指標」作結，你又會否「身在福中不知福」？