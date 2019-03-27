如何應付是非精

雖然寫職場文章已經寫咗兩三年，但有一樣嘢我諗極都唔明，就係香港打工仔明明已經好忙，日日做到有返工無收工，但點解仲有咁多人有時間搞是非？無論大細Office，只要有人，就一定滿佈是非，究竟用是非做人情係咪真係會帶嚟益處？如果無著數，點解仲要繼續搞是非？無奈地，就係有好多人鐘意做損人不利己嘅事。如果你身邊都有小人、是非精，你又點樣應對？

作者：詩寧

(《自體發光辦公室》劇照)

小人愈係鬼祟，你愈要對住佢光明磊落

小人之所以要喺你背後放箭，係因為佢無信心喺正面贏你，工作能力唔及你，人脈又唔夠你強，正面衝突的勝算太低，自然諗歪喺你背脊插幾刀，希望用把口毀壞你名聲、打擊你。

曾經有份工，我同一個是非精Jennifer坐同一間房，由於我知佢咩都會周圍講，所以我盡量都唔同佢講任何公事，最多只係傾下上網睇到啲咩搞笑片呀、點樣減肥快見效呀等等，總之愈無聊、愈無傷大雅就愈安全。

(《我的大叔》劇照）

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直到有一次，老闆安排我負責公司全年最大型嘅Event。同老闆單獨傾嘢嗰時，老闆話如果太多嘢做可以搵Ａ，Ｂ，Ｃ同事幫手，當中Ｃ同事平時只係需要幫老闆做嘢，其他人唔可以用佢嘅。我同Ｃ同事溝通咗，話係老闆叫我搵佢幫手，佢無問題亦好樂意幫我，點知是非精Jennifer行過，見到我竟然夠膽搵Ｃ同事做嘢，Jennifer一心以為終於捉到我痛腳，靜雞雞走去同老闆秘書講，話我當正自己係大家姐，私自用老闆嘅人……最後單嘢傳來傳去，老闆叫我入房講返件事畀我聽，叫我以後提防Jennifer，話覺得佢好八好麻煩之類。

(《我的大叔》劇照)

我聽完得啖笑之餘，諗一諗老闆句說話：「以後要提防Jennifer」？明槍易擋，暗箭難防，佢有心害我，我又點會防得到？所以我決定要令佢同我做朋友！

暗示畀是非精知你知道佢喺背後中傷你

首先，我要畀佢知道，唔好諗住喺我背後出手，我係會傻下傻下乜都唔知。我出返老闆房之後，就光明正大行埋去同佢講：「嚟緊個大Project，老闆都知道有好多嘢做，所以叫我搵Ａ，Ｂ，Ｃ同事幫手。」完，唔需要交代前文後理，佢自己做過衰嘢，自然會心虛，所以佢一定聽得明當中嘅意思。

(《自體發光辦公室》劇照)

Jennifer聽完之後，嚟唔切反應，只係呆咗咁望住我，幾秒後：「哦。」然後我好嚴肅咁走開咗。

我係有心令佢跌入迷思的，等佢諗下、煩下，估下我點解會知？究竟我係咪真係知？以後撞口撞面係咪好尷尬？我會唔會以其人之道還佢其人之身？佢以後要點樣防我？

如果要我防佢，煩惱的是我；倒不如令佢防我，交個煩惱畀佢。

（《自體發光辦公室》劇照）

當是非精諗緊點對付你，你要諗點對佢好

正當是非精以小人之心度你君子之腹，你呢個時候就要主動對佢好，佢一定會更心虛覺得你唔知有咩企圖、陰謀。我嚴肅地向Jennifer暗示完之後，第二日返去我唔止好好笑容同佢講早晨，仲買埋零食請佢食，佢又係呆咗咁望住我，然後唔知點反應地講句多謝。跟手我仲要問佢忙唔忙呀？有無嘢要幫手？公司請到你真係好呀……超浮誇地擦佢鞋，我睇到佢眼神又驚又尷尬。

之後嗰個禮拜，我每日都好好笑容咁對佢，朝朝都講返上面翻說話，自此佢就唔敢再講我是非喇。

如果當初我選擇同Jennifer鬥搞是非，每日鬥智鬥力，肯定會心力交瘁。當然，以上方法只適合一般求安穩嘅打工仔，如果你係非升職不可，就要做足無窮無盡地中箭的心理準備喇。