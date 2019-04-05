梵高多感官體驗展香港站將於本週末（4月6日）開始，畫作將會以不同的方式展出，如動畫一般與觀眾互動。能置身在梵高的星空下，當然絕不能錯過，但想要完整的藝術體驗，不妨在展覽前好好「溫習」一下這位一代畫家的故事！

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仁者見仁，智者見智。還未參透到大智慧，在我看來，梵高絕對是一個悲劇。文森・梵高（Vincent van Gogh）在荷蘭出生，27歲材開始全心投入作畫，生活窮愁潦倒。這段時期創作的畫作，如著名的《吃馬鈴薯的人》，在他生前卻沒有受到賞識，一生就只賣出一幅油畫。諷刺的是，最引人入勝的，卻是畫家家成為「瘋子」後的事，例如：梵高親手割掉自己耳朵，兩年再吞槍自殺。

電影《情謎梵高 》也有探究梵高的死。（《情謎梵高(Loving Vincent) 》劇照）

關於這位「瘋子」天才的割耳與自殺的故事，也有數個版本：

割耳是因為弟弟結婚，或是與同性密高更友吵架？

梵高最著名的畫作，當然不少得他的《割掉耳朵後的自畫像》，背後卻是一個血淋淋的故事。

梵高在旅居法國時割掉自己一邊耳朵，說法眾多。《南方畫室：梵高在普羅旺斯》一書提出梵高在弟弟結婚前一天才收到弟弟的信，因為他一直倚靠弟弟的授助渡日，於是便擔心在經濟及感情上失去支柱。

不過，雖然梵高的病資料並不完整，但他的醫生則相信他是患上了癲癇症及受到幻覺困擾，於是便透過割耳來消除這聲音。而最為人「津津樂道」的說法，當然就是與同是畫家的高更吵架，一怒之下便親覺割下耳朵來洩憤。

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（Lovingvincent.com）

割下的耳朵包起來送給妓女？

割下耳朵後，故事還沒有完結。那割下來的耳朵，放哪呢？

最多人信服的說法，就是根據梵高主診醫生的診斷，指一邊耳朵大部分都被割除，只剩耳垂部份。而在《梵高的耳朵：真相》一書與The Art Newspaper的追查，發現並非如一般的傳說，梵高割掉的耳朵不是交給了妓女，而是一個咖啡廳工作的女孩，並用手帕包起來，告訴她：「要好好保存。」

據說，咖啡廳幅梵高好友經營，也是梵高經常留連的地方，但梵高與那女生的關係？至今還是一個謎。

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開槍後步行回旅館才死去？

最後，梵高在割耳大概兩年後，便開槍自殺了。雖然，我們時時看到的，是「吞槍」，然而他並沒有真的「吞」，也沒有如一般電影情節，在開槍後立即死去。

位於荷蘭阿姆斯特丹的梵高博物於2016年以他的「死」作主題，展覽他生前最後的時光，當中不少得懷疑是他自殺時所用的手槍。展覽名為《站在瘋狂的邊緣（On the Verge of Insanity）》，館方稱梵高在黎市郊一處田野向自己胸口開槍，蹣跚走回旅館，在三十多小時後才死去。

展覽亦展出梵高的精神病記錄，但他們認為，不應把他高峯時期的作品視為精神病的產物，而是他在精神病的折磨下都堅持作畫的成果。

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