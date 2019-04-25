職場「縮骨神功」累人累己　應對小人靠永恆自保法：盡早建立形象

（《我要準時下班》劇照）

每日返工都好多同事表演各樣神功雜技，當中有啲同事嘅秘技係「無風起浪」，明明辦公室內人人都安然無恙，但呢種同事一出手就可以搞到人人雞毛鴨血。相反，有另一班同事就唔知係咪畀人害得多，防禦力超強，基本上佢乜都驚、乜都防，繼而進化成「縮骨神功」，咩都耍手擰頭話唔關自己事，務求任何責任都唔喺自己身上，將對膊頭有咁細縮咁細，比較常見嘅包括以下四大縮骨技能。

作者：詩寧

職場真正的「縮骨」同事，通常有以下4大特徵，你又不幸遇上過嗎？＝＝＞

第一類：乜都大大聲，用把口做嘢

呢種同事永遠都好忙，無論何時何地佢見到任何人都會不斷強調自己好忙，永遠都有乜乜乜未做，就算你明明見住佢喺茶水間用大半個鐘沖咖啡，你行埋去，佢都會將件事包裝成：「哎呀，好多嘢做呀，唔飲咖啡真係頂唔順……」然後你見佢嘆完杯咖啡，再用多半個鐘洗杯。

曾經有個同事，佢好鐘意強調自己識好多人，成日話呢個佢朋友、嗰個又曾經喺咩咩活動上見過。但你叫佢做嘢？就發現佢咩都唔識做。舉個例子，我同佢講：「阿強，呢幅圖要加多兩個Graphic，你畫好之後畀返吖Annie印啦。」

阿強：「哦！係咪ABC 公司嗰個Annie呀？得啦，唔使急啦！我同佢公司個小明好熟架，我叫佢畀多兩日期啦。」

聽到我一頭煙，你同邊個熟、有幾熟，其實都係要做，呃多兩日唔代表你有幾威，只係畀我知道，人哋做一日嘅嘢，原來你要做三日。

《未生》劇照

第二類：擦鞋仔亂估老闆心意，專喺中間攔截

勤力唔一定有好下場，唔少人寧願花心神擦鞋、討老闆歡心，其實「擦鞋」唔一定係負面詞，但最怕就係有啲人亂估老闆心意，累到下屬或者其他同事白做。例如，要寫篇新聞稿，Officer寫完交畀Assistant Manager，但Assistant Manager就唔係睇篇稿寫得好唔好，而係估Manager會鐘意點樣嘅稿，亂估一通然後就畀返Officer叫佢改，改完先再一層層交到Director手中，篇稿已經面目全非。其實中間嗰堆Assistant Manager、Manager、Senior Manager全部都無話事權，但又要搵嘢改下證明自己存在，如果一早係由Officer直接同Director溝通，篇稿大約可以早四日出街。

我唔係話中間層嘅人唔應該改嘢，但遇到唔肯定嘅時候，應該問清楚上層要乜嘢，先叫下面改，而唔係驚驚青青縮埋一嚿自己估。

（《王牌大律師》劇照）

第三類：只願意做啲老闆睇到嘅工作

喺職場耐咗，你會發現所謂「叻與唔叻」、「做唔做到嘢」都係虛幻的，最緊要係形象，老闆「覺得」你係點，你就係點，佢成日聽到你話忙，你就係忙；老闆覺得你蠢，你就係蠢。所以，有啲人會揀嘢嚟做，如果份工作做完係交畀老闆，佢就會認真做、快手做，相反，老闆睇唔到嗰啲手尾同麻煩嘢，就彈晒畀其他同事。

同時，呢種同事唔會明顯地推Job，老闆派嘢畀佢做，佢一定話「好吖，我幫手，幫到一定幫！」轉個頭？返埋位低調地將個波彈走。

（《未生》劇照）

第四類：做完啲嘢收埋唔交，變相偷咗其他同事時間

有啲同事鐘意將做完嘅工作收埋唔交住，到老闆催佢先交出嚟，即係佢交嘅時候已經係Deadline、係老闆等到忍唔住要出聲嘅時候，如果呢種人係你Teammate、Partner，你應該明白有幾燥，問親佢做完未，佢都話仲做緊，搞到你埋唔到尾／完全睇唔到佢嗰Part，到老闆問你：「Peter，單嘢搞成點？」你乜都答唔到，而一直拖嘅縮骨精就突然彈出嚟同老闆講：「老闆，我做好喇，係Peter未做咋，我交咗我嗰Part先吖。」

佢縮一縮，你就被「過一棟」。

最後，我想同縮骨達人講，其實光明正大地做人，並唔係想像中咁凶險，挺起胸膛唔縮骨，自己都舒服啲。

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