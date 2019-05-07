【梅根誕子】哈里親自報喜　肢體語言難掩興奮　不停搓手原來是…

英國薩塞克斯公爵夫人梅根於當地昨晨五時半左右，順利誕下兒子。初為人父的哈里，在社交媒體宣布消息後，現身溫莎堡，與一眾傳媒分享喜悅，期間不忘感謝妻子，稱「為其感到驕傲」。有肢體語言專家，亦分析其言辭和小動作，指他對升任爸爸感到「興奮」，而且在訪談間，他仍心繫梅根和寶寶，想快點回到兩人的身旁。

哈里和梅根於去年五月大婚後，不久便宣布懷孕，預產期據悉為上月底。有別過去40多年傳統，梅根選擇於家中低調產子，正當不少人充滿期待時，王室昨日終公布喜訊，迎接重約7.2磅的新成員誕生。現年34歲的哈里，首次成為父親，心情難掩興奮，於溫莎堡公布消息時，不時真情流露笑容，表示梅根順利誕下男嬰，「這是我想像中最美好的經驗，所有母親的偉大都是超乎我們認知的。」

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哈里昨天現身溫莎堡，宣布喜獲麟兒，全程表現都非常興奮：

+ 8 + 7 + 6

哈里在宣布喜訊時不停搓手。(Getty Images) 肢體動作一：不停搓手，希望快點回妻子旁 言談間，哈里的肢體動作，還比平常要多，肢體語言專家Judi James表示，他的表現與傳統的顯得不一樣，以往王室成員公布新成員誕生時，都會很沉穩和平和，但哈里則顯得非常雀躍，而其肢體語言，更流露著喜悅、激動和驕傲的感情。James續解釋，哈里在最初時不停搓手，這反映出他沒有耐性，希望快點回到妻子和寶寶身邊，不過當宣布寶寶是位男嬰時，他特別加強語氣，整個身體亦向前傾，像抑壓不住情感般，表現出澎湃的愉快心情。

哈里掩飾不了興奮的心情。(Getty Images) 肢體動作二：身體不停前後搖，表現出對妻子的愉悅之情 高興的同時，哈里亦表現出對妻兒的愛，人類行為學家Susan Constantine指出，他在整個訪問過程中，身體像不倒翁般，不斷向前和向後傾，「我稱這為『快樂的腳』，因他將平衡重心都放到腳趾上，而且這情況常見於深刻的瞬間，如哈里談及孩子性別和梅根時，身體都會不禁地動。」她亦補充，哈里說話時一直聳肩，雖表示不確切，但在這個情況裡，加上他笑容燦爛，則是難以置信的意思。