【復仇者聯盟4】編劇解構　雷神變肥背後有深意：他終於接近人

《復仇者聯盟4：終局之戰》上映兩星期有多，不少影迷已是「二刷」，最愛畫面不怕一看再看。而隨着羅素兄弟宣布「劇透解禁」，也愈來愈多網民討論劇情，當中當然不少得雷神Thor的新造型。

（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

（內含劇透）

編劇親身解構「肥Thor」繼續肥：肥胖不是問題，心靈創傷才是

看畢《復仇者聯盟4》的都知道，雷神Thor自受Thanos把一半人口化為灰塵後，大受打擊，終日喝酒度日，建碩雷神變成頂着大肚腩的男子。

觀眾對此評價好壞參半，有觀眾不喜歡以肥胖的身材來取笑雷神的經歷，但也有觀眾十分欣賞這安排，因為終於有一個肥胖而強勁的超級英雄。編劇之一Christopher Markus就在接受訪問時解釋，體重增加是雷神五年來的抑鬱與酗酒的「副產品」。而在結局中，雷神心結即使解開了，但他沒有回復建碩身型，就是想帶出肥胖身型不是問題。

（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

最似人的英雄：或是寫得最好的一角？

Markus解說：「我們並不是刻意令他肥胖，引觀眾發笑。我們由他（雷神）這樣，因為我們要解決的，不是他的體重。我們由他去經歷這些情緒⋯⋯而在片末，即使依然肥胖，但那仍然是理想的雷神。這改變令雷神第一次，最接近「人」。」英雄也會脆弱，也會發胖抑鬱，最後甚至放棄不當「英雄」了，去漫遊太空，筆者覺得這或許是Marvel系列中寫得最好的其中一角。

「肥Thor」（雷神）會否在接下來的故事中胖下去，還是未知知數，但若他真的「加盟」銀河守護隊，確是令人十分期待。

【點圖重溫】雷神在變成「肥Thor」前的萬人迷模樣＝＝＞

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Chris Hemsworth第一反應：甚麼都可以

有趣的是，雖然觀眾對「肥Thor」的反應兩極，但飾演雷神的演員Chris Hemsworth對角色的安排卻是十分興奮。羅素兄弟亦曾在一次訪問中提到：「Chris是怎樣的都可以，他最愛挑戰！」他們還跟Chirs打趣：「看我們為你準備了甚麼再說吧。」

Sources：Vulture, Independent UK