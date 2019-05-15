【去吧！女神兵團】Friend zone最古惑　只因從沒這回事

《去吧！女神兵團》說的是一個浪漫得失實的故事，文雅一點，是最引人入勝的「友達以上，戀人未滿」；俗一點，是一個「當兵」的故事。男主角柏高大有型，隨傳隨到，「友誼」長達十年之久，不是「科幻片」，是甚麼？ 台劇《我可能不會愛你》大受歡迎，身邊友人看了一篇又一篇；《去吧！女神兵團》也鐵定好看，更不用說它有絕核的英文名字《Friend zone》，感同身受者一看便笑了。

誠實看後感：愛情「科幻片」最令人受落，值得一看的另類「春夢」

《我可能不會愛你》中的李大仁紅極一時，那時「當兵」概念還未興起，陳柏霖的飾演的「大仁哥」溫柔體貼，彼此有似好友的空間，卻似男友般照顧，隨傳隨到，女主角累極透頂還會替她卸妝。《去吧！女神兵團》的男主角柏（Nine飾）似是泰版「李大仁」，同樣是青梅竹馬，「兵役」一服便是十年之久，電影也以此作開始，一班「兵仔」誓要跳出Friend zone。

至於女主角靜（平采娜飾）？當然是一貫偶像劇女主角個性，沒頭沒腦，就只會圍繞壞男生打轉，直到男主角來打救。

這等「甜到漏」情節，說它是「愛情科幻片」，並沒有言過其實。若只為娛樂，不問究竟，男女主角同是俊男美女，賞心悅目，又穿插香港情景，著實有親切感，更有歌手黃明志作「彩蛋」，作為爆谷片，它絕對滿分；若為愛情取經？當這兩小時作個另類「春夢」，也是可以的。

無謂劇透，反倒想說說時興的「Friend zone」。

（《去吧！女神兵團》劇照）

「Friend zone」是最「古惑」的距離：因為從來沒有「Friend zone」這回事

我們時時提到的「Friend zone」，其實最早是源於劇集《Friends》中的一集，Ross對Rachel有好感，Joey便指他太等太久，沒有行動，於是只能停在「Friend Zone」。

所謂「Friend zone」，要不單戀，要不是拉長了的追求，說穿了，其實沒有「Friend zone」這回事。要不是二人曖昧，卻因為種種原因，進化不成情侶；要不是一人享受「當兵」，一人明明不喜歡，卻享受追求。要維持「Friend zone」的「黃金比例」，就是雙方都要給予對方一定的期望，總覺對方溺愛自己，總覺自己在對方心中有重要一席位。「Friend zone」，不過是二人合演的一套短劇，那浪漫與演技，跟維繫多年的夫妻相處之道，其實差不多。

（《去吧！女神兵團》劇照）

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為何一定要逃離Friend zone？愛情不只一種模樣

縱然先前也看過不少資料，甚至有不少心理學家「教路」怎樣跳出Friend zone。不過，為何硬是要急於擺脫「Friend zone」呢？開到荼蘼花事了，該完結的時候，你想不跳也不由你吧。

而且，留在「Friend zone」如在霧裏看花，都說得不到得的最美好，此言不差，因為對方永遠活在幻想中，不夠貼近，便不敢苛求，才能相敬如賓。過來人都說Friend zone最可恨，不過其實也總帶點享受吧。感情有千百種模樣，不一定是男女朋友與夫妻，才能談情說愛。總有一些人走進模糊地帶，退不下又進不了，便姑且稱他／她們作朋友，享受那丁點兒的浪漫與不該。