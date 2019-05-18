大S、小S、范曉萱、阿雅20年姊妹情終成閨密遊：我們永遠是死小孩

最近大S（徐熙媛）、小S （徐熙娣）、范曉萱及阿雅（柳翰雅）參與了真人騷《我們是真正的朋友》，擁有二十年情誼的四姊妹實現了年青時許下的承諾，暫時放下家庭，來一趟只有閨密的緬甸之旅。四人毫不做作，熱鬧又歡悅的相處方式不禁令人聯想那些青春的時光，識於微時的一班好姊妹，能一起走過人生不同階段：拍拖、失戀、工作失意、結婚、生小孩，20年過去，還在身邊的，就是時間讓我們知道誰是最珍貴的人。

大S、小S 、阿雅與范曉萱四人擁有二十年情誼，參與了真人騷《我們是真正的朋友》，來一趟只有閨密的緬甸之旅。（《我們是真正的朋友》）

我們永遠都是死小孩。 大S

大S、小S 、阿雅與范曉萱四人性格截然不同，然而友誼卻無比深厚。二十年來四人都踏進了不同的人生階段，憑著彼此間恰如家人的扶持，度過難關走到幸福的今天。大S道：「我們永遠都是死小孩。」四人識於微時，在最青澀的時候成為了好友。在朋友身邊，我們總是可以做回自己。踏入社會成為了大人以後，是朋友賦予了我們可以當回「死小孩」的片刻。你所有的瘋狂、陰暗、毒舌，她們全都看過，也早已見怪不怪。

【按圖看】四人二十年來互相扶持，鍊成了非一般的友誼：

+ 4 + 3 + 2

和二十歲的我們一樣沒變，但就是用現在四十幾歲的心情，在過著跟以前一樣的生活。 小S

我們是好到可以吵架，但是一定會和好，有的時候其實不需要多說什麼，就是一種陪伴和理解。 大S、小S、阿雅、范曉萱

誰是大家姐？誰是調停者？ 20年來關係從不變

當四人同場時，總會傳出不斷的歡笑吵鬧聲。小S和阿雅是出了名的不吵不罷休，小S總是取笑阿雅的「臉僵」，表情沒能像她般生動；阿雅則揶揄小S「沒眉毛」，二人對這樣的冷嘲熱諷樂此不疲。大S則是大家的大姊姊，尤其當徐媽媽知道她們要出遠門時，更表示「小S一出門就像飛出籠子的鳥一樣，請託其他三姐妹要好好照顧小S。」大S更要把小S管得嚴。三人在吵鬧的時候，范曉萱便會擔當起「調停者」的身份，四人性格說不上是合拍，還是會經常爭吵，但坦言無論怎樣，最後還是會和好，因此友誼卻經歷二十年也不曾動搖。即使大家已不是二十年前那個單純的女生，卻仍然能彼此欣賞、互相包容，願意為對方付出。

二十年的情誼，不會輸給時間和距離。（《我們是真正的朋友》）

最想感謝的人，就是彼此，想要有依靠的時候，她會在。 范曉萱

范曉萱當年走出抑鬱 感謝小S陪伴

四人中范曉萱雖然話不多，總在一旁靜靜看著，但她於這段友誼中得到了很多。范曉萱最被出道時以「鬼馬少女」的形象大紅，走可愛的少女路線。漸漸她認清了發展方向，欲轉型為創作型歌手。然而當她從甜美少女的形象轉變成留著短髮的刺青女孩時，受到不少負面批評。面對突如其樣的壓力，她一度陷入抑鬱，更出現自殺傾向。在她的的低潮時小S陪伴在側，後來范曉萱寫了一首歌：「身邊有個瘦子，大吃大喝卻不會胖，她的名字就是徐熙娣……」

【按圖看】四人的緬甸之旅有笑有淚，讓人會心微笑：

+ 5 + 4 + 3

老了以後還是要繼續，把老公小孩全部留在家裡，打扮的漂漂亮亮去參加，姊妹們的聚會好Happy。 《姊妹們的聚會》

就算有了老公、孩子 也不能失去閨密

二十年的友誼，見認著四人的成長。大S、小S與阿雅已從當年的少女成為了溫婉的母親，范曉萱也成功走出抑鬱陰霾，堅持走自己的路。四人過去的旅行總不能湊齊人，今趟四人同行的緬甸之旅是第一次全員到齊的旅行。她們還特意創作了一首《姐妹們的聚會》的歌，高唱「老了以後還是要繼續，把老公小孩全部留在家裡，打扮的漂漂亮亮去參加，姊妹們的聚會好Happy。」看著她們的歡樂的旅程，是不是有種是時候相約閏密同遊的感覺？