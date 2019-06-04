【切爾諾貝爾】HBO神劇媲美《權力遊戲》　幕幕驚心不過還原真相

《切爾諾貝爾：傷心的兒童（Chernobyl）》在HBO播出，還原在切爾諾貝爾核電廠爆炸的悲劇。「迷你劇」只有5集，IMDb評分達9.7分之高，不少觀眾大讚：「正好彌補看完《權力遊戲》後的空虛！」大結局更會於今天播出！

《切爾諾貝爾：傷心的兒童》以自殺鏡頭作開端，節奏與色調十足懸疑、恐怖、又混集了「生化元素」的劇集。不過，最恐怖莫如這是改編自真實事件。劇集以1986年切爾諾貝爾核電廠大爆炸作藍本，以市民、軍人、消防員、專家等的角度還原事實真相，劇中英雄沒有「主角光環」，正義感敵不過蘇聯政府，也敵不過輻射。

切爾諾貝爾核電廠於1986年4月26日零晨1時發生核事故，當時核電廠人員在測試安全程序時出錯，令四號反應堆爆炸，30人當場死亡，逾8噸輻射物泄漏，破壞力是廣島原子彈的400倍以上，事故使核電站周圍6萬多平方公里土地受直接污染，320多萬人受輻射侵害，是迄今人類和平用途核能史上最嚴重事故。

2019年回望，切爾諾貝爾核事故不只是一堆數字，Craig Mazin如何「神還原」當年這樣血淋淋的恐怖？

（《切爾諾貝爾：傷心的兒童（Chernobyl）》劇照）

（內含劇透）

恐怖位一：中輻射會嘔內臟？

我們都知輻射禍害，但化作景象，放在眼前，又是另一般事，特別在於我們知道這並非戲劇效果。

當中最深刻是消化員的悲劇。當年他們只是被告知是普通火災，沒有人提到輻射。於是他們都沒有穿上保護衣，腳踏在反應堆爆出來的石墨上。一行值勤的消防員，進醫院後，情況一天比一天差，由紅腫皮膚、灼傷開始在外表顯露，到最後有如活死人般躺在隔離床中，只有一塊染血小布蓋在重要部位上。其他輻射反應由專家Valery Legasov（Jared Harris飾）解釋，包括傷者會嘔出「溶」掉的內臟。

而現實卻比這更血淋淋。在《切爾諾貝爾的悲鳴》一書中，作者訪問當年受害者家屬，詳細地描述當年狀況。消防員的妻子憶述，丈夫的皮膚一層一層地脫落，一天排便二十五到三十次，隨着血液和黏液，手臂和雙腿的皮膚開始龜裂，全身長瘡。只要一轉頭，就可以看到一簇頭髮留在枕頭上，床單只要稍微打皺，他的身上就會出現傷口。妻子總是幫他理順床單，把皺的地方撫平。在最後兩天，他的肺和肝的碎片都在嘴裏流出來，妻子用繃帶包着手，伸進他嘴裏，拿出那堆東西。進院後14天，他去世了。

妻子當時還不知道輻射禍害，瞞着醫生身懷六甲在丈夫身旁照顧，結果女兒出生後四小時，也因為肝硬化而去世了。

+ 9 + 8 + 7

恐怖位二：動物「大屠殺」及「生化機械人」

核電廠大爆炸後，附近的生物都受到污染，植物要移為平地，動物更是要「人道毀滅」。筆者最喜歡一幕，是因為人手不足，平民入伍，與經驗老到的軍人一起執行任務，把剩下來的寵物殺掉。一老一少的軍人，他跟他說：「狗隻一見到我們，總是走過來搖尾歡迎，而你要做的事，就是一槍把牠殺掉，別叫牠受更多的痛苦。」這樣一幕又一幕，年青軍人的對白始終不多，但就愈來愈駕輕就熟，直到他走進一間小屋內搜索，看到一窩小狗。老軍叫他離開，小屋內傳出連連槍聲。

又另一幕，是當局向不同國家借來機械人，來清理核電廠屋頂上的石墨，可是輻射令所有機械人失靈，又基於當局隱瞞真相，沒有如實把嚴重性公諸於世，借來的機械人注定失敗。無計可施下，只好使用「生化機械人」－即以人手來清理。他們被告之，那是他們人生中最重要的90秒，是為國家奉獻的光輝時刻。他們不知道的卻是，若是稍稍過了90秒，也會對他們造成生命危險。

隔着螢光幕觀看，這二事最恐怖的是前者的悲哀與後者的驚險，都是不是刻意形造出來的「戲劇效果」。

（《切爾諾貝爾：傷心的兒童（Chernobyl）》劇照）

恐怖位三：令核電廠爆炸的是「謊言」

恐怖之餘，它也似解謎推理劇，引人一集一集追下去，不知不覺便把當年事件重溫一次。

觀眾隨主角科學家Valery Legasov（Jared Harris飾）抽絲剝繭，拆解爆炸原因，是人為錯誤、還是核電廠本來就有缺憾？爆炸是必然結果？還是政府有意隱瞞，妄顧市民性命？也跟他「見招拆招」，一步一步把輻射傷害減到最低，這位英雄人物，戲裏戲外，同樣自殺身亡，其中一句對白是這樣的：「導致核電廠爆炸的是謊言。」

《切爾諾貝爾：傷心的兒童（Chernobyl）》的三層恐怖，由肉體、感情到政治，都值得我們「重溫」與細味，就如導演所說：「警世的是當人們不理真相的時候，會發生甚麼事。面對真相，我們可以選擇接受，或不。但真相並不會理會我們，終有一天還是會來到我們面前。」