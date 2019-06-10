【Cartier】與故宮博物館合展！一次過欣賞數十頂珍貴皇冠及珠寶

早前01女生親身走訪北京，一睹由卡地亞（Cartier）與故宮博物館攜手舉辦「有界之外：卡地亞．故宮博物院工藝與修復特展」。

卡地亞（Cartier）與故宮博物館攜手舉辦「有界之外：卡地亞．故宮博物院工藝與修復特展」。

是次卡地亞與故宮博物館聯手合作的展覽，以三個不同的主題，為大家展現出卡地亞與中國的「淵源」。

原來早在1877年的卡地亞檔案中，就已經有提及「中國風格」的作品。

第三代接班人路易卡地亞，熱衷旅行以及收藏書籍，位於巴黎和平街卡地亞圖書館，就收藏了他大量書藏。從這些藏書中，不單可以看見他深入了解亞洲的慾望，亦提供大量資料供設計師參考，藉此為品牌帶來新元素，品牌亦開始向新風格發展。

第三代接班人路易卡地亞熱衷中國風格，為品牌注為不少東方色彩。（圖片來源：pinterest）

再加上在1920年代，考古學家會從埃及等地帶回了各種文物，當時巴黎的拍賣行紛紛開始拍賣從中國、日本進口的珍寶，或是將一些著名的亞洲藝術收藏拆解售賣。當時路易卡地亞從著名古董商那處，取得古老的元素，催生了直接運用古董進行創作的這一想法——藉以古董局部為原料創作珠寶和器物，令顧客得以擁有舉世無雙的作品。另外，他本人收藏的藝術品亦為某些創作提供靈感，成為了卡地亞當時的風格特徵。

在次展覽在故宮博物館舉行，追溯卡地亞170餘年來深厚的「中國情結」。

展覽以「精湛技藝」為主軸，沿著時間和主題兩條主線，進行多元視角的解讀。是次展覽分成以「靈感中國」、「風範見證」、「時間技藝」三大主題，追溯卡地亞170餘年來深厚的「中國情結」，集結了800餘件藝術作品，最早的展品可追溯至明代。

這些展品分別來自卡地亞、故宮博物院、紐約大都會藝術博物館、澳洲國立美術館、卡塔爾博物館、瑞士拉夏德芳國際鐘錶博物館等，非常珍貴！

靈感中國

展覽的第一個部份名為「靈感中國」，主要呈現中國文化對卡地亞創意的影響。

展覽的第一個部份名為「靈感中國」，主要呈現中國文化對卡地亞創意的影響。展覽以路易卡地亞的私人圖書館為起點，展示路易卡地亞如何在創作中融合了中國文化以及其他文化。作品依年代次序陳列，讓人大開眼界。

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風範見證

展覽的第二部份名為「風範見證」，展示了卡地亞如何通過為皇室成員所創作的作品，以展示權力，同時也展示了卡地亞作品的社會權力。

展覽的第二部份名為「風範見證」。展覽以紫禁城為語景——紫禁城是一個體現權力的地方，幾百年來都是中國黃家權力的中心。這一部份展示了卡地亞如何通過為皇室成員所創作的作品，以展示權力，同時也展示了卡地亞作品的社會權力。

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當中，相信最能令女生驚訝的，就是展覽展出了一系列皇冠的真品，以及一系列珍貴的珠寶首飾，讓人藉此一覽當時女士的品味，以及卡地亞無懈可擊的手工。此外，此展覽廳亦會展出一些故宮博物館的藏品，如皇帝的龍袍及御璽等。

卡地亞展出一系列皇冠的真品，令人驚嘆。

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時間技藝

展覽的第三部份名為「時間技藝」。此部份展示了卡地亞與故宮博物院兩者，有關高水準的制錶與修復技藝。

展覽的第三部份名為「時間技藝」。此部份展示了卡地亞與故宮博物院兩者，有關高水準的制錶與修復技藝。

明清兩朝24位皇帝，前後傳入並傳播了機械鐘錶，為中西文化碰撞帶來重要作用。「法自西洋始，巧心授受之。輪行隨刻轉，表指按分移。」1711年，康熙皇帝在紫禁城題下《咏自鳴鐘》一詩，清晰描述了他對鐘錶的認識。

卡地亞特意請來品牌員工到故宮博物館，為大家親身示範品牌的鐘錶藝術。

1922年至1931年間，卡地亞曾創作出13座以動物、中國神話人物、瑞獸為主題的中國風格鐘座。當中，卡地亞採用了路易15以及路易16時期，法國座鐘的經典造型，並結合玉石、瑪瑙、水晶等材質，雕刻出一系列以中國傳統題材神話人物以及瑞獸為裝飾主體的鐘座。當中有12座為「神秘鐘」：卡地亞將西方對神秘東方古國的想像，凝聚在時間的表達之中，成為當時中國風格鐘錶的經典代表。

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展覽由即日起向公眾開放，7月31日結束，展期兩個月。本次展覽不單獨售票，觀眾持故宮博物院門票即可免費參觀。

展覽名稱—「有界之外」的來源，在於故宮博物院鐘錶修復團隊在與卡地亞進行合作交流時的真實感悟。雙方在鐘錶技藝的切磋探索中，回溯了有關時間和歷史的脈絡，激發出彼此對傳統的領悟，讓雙方的合作不斷突破本來的界限——無論是鐘錶藝術、裝飾藝術、抑或造型藝術的界限。另外，本次展覽的展品亦呈現出跨越時間和技藝的界限，以及跨越文化的重塑力和藝術的創造力。

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