【解夢】三個關於夢的謬誤：夢與真實生活有關、網上解夢多半假？

時時道聽塗說，道日有所思，便夜有所夢，夢境反映心思；又聽人說，幾經訓練，便可作「清醒夢」，便猶如在夢境中玩「VR」。夢境原來不一定如我們想像中神秘，也非我們以為的無關痛癢，以下剖釋三個有關夢境的謬誤！

（《Before I Go To Sleep》劇照）

第一謬誤：你的夢沒有意思，只是隨意的想法

若你跟朋友就起昨晚的夢，一定有人跟你說：「不用多想，或許根本沒有任何特別意思。」但這其實是謬誤。早在1950年，研究人員曾就專門研究夢境的心理學家Calvin Hall、Robert Van de Castle與 G. William Domhoff的文獻作分析。他們發現，重覆的夢境其實查有意思，多反映了對日常生活中的擔憂。

（vcg）

第二謬誤：解夢十分容易

既然重複的夢境一定意有所指，那怎樣才能明白夢境的內容呢？很多人於是在網上查找，認定夢中意象都有既定方程式。

心理學家Kelly Bulkeley就認為，夢境有多重層次與意思，現時所謂的「解夢」，大多會因應發夢者心裏的疑問而改變，但夢境的本質不是這樣。我們習慣直接把夢解讀成單一的意思，並忽視它的複雜性。

（《Inception》劇照）

第三謬誤：沒有人想知道你的夢境

很多人覺得，沒有人想知道你昨晚發了甚麼夢。Kelly Bulkeley曾指網上調查，訪問5000名美國人，只有四份一人表示對別人的夢幻完全沒有興趣，卻有六成人的人表示，其實對別人的夢境十分有興趣。因此，下次當你想說說昨晚發的夢時，請放膽說吧！

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Sources：Psychology Today