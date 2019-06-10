【坂本龍一】明年來港演出　希望趁活著的時候　多留好音樂給世界

「我還能活多久？十年？五年？或者是一年也說不定，我只希望，趁我還活著的時候，我能夠盡量再多做一些不讓我自己感到慚愧的音樂，多留一點好音樂給這個世界。」 坂本龍一明年將來香港舉行舉行《DIS.PLAY》音樂會巡演，早一年為音樂大師好好溫習，並不為過。

（《坂本龍一：終章》劇照）

坂本龍一於1952年在日本東京出生，3歲開始學習鋼琴，10歲開始學習作曲，畢業於東京藝術大學。1978年出道，同年與細野晴臣、高橋幸宏一起組成搖滾樂隊YMO（Yellow Magic Orchestra），在美國發行專輯，還在洛杉磯舉辦了現場音樂會，成功亮相國際舞臺，YMO的名聲享譽全球。其後，樂隊解散，但坂本龍一在電影音樂上獲的極大的成功，成為首位獲得英國電影學院獎的日本人、更獲得美國奧斯卡最佳電影作曲獎、美國金球獎等。

以下三首經典「歌曲」，相信大家亦不陌生，背後的故事你又知多少？

（《Merry Christmas Mr. Lawrence》劇照）

《Merry Christmas Mr. Lawrence》－戰爭中的溫柔事

「今天是聖誕節吧！聖誕快樂，勞倫斯先生。」平常的一句祝福，在戰爭之中，特別溫柔珍重。

都說戰爭故事最難說，歌曲是源自電影《戰場上的快樂聖誕》，改編自小說《The Seed And the Sower》，講述二戰時日本官與戰俘之間的故事。由坂本龍一飾演的年輕軍官用人道的方式對待戰俘，對寧死不屈的英國少校（David Bowie 飾）識英雄重英雄。電影浪漫，說雖是敵國，但不一定要同仇敵愾，原上士（北野武飾演）在得知當天是西方的聖誕節後，將在戰俘營裡犯人䆁放，笑着說：「Merry Christmas, Mr. Lawrence！」

宇多田光亦曾翻唱此曲，但萬萬不能錯過的當然是坂本龍一的鋼琴演奏版本。

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（《The Sheltering Sky》劇照）

《The Sheltering Sky》－30分鐘完成的電影主題曲

一首歌曲，需要多少時最間完成？一星期？一個月？一年？「教授」的《The Sheltering Sky》拿下美國金球獎最佳原創配樂，只用了30分鐘即席創作。

坂本龍一透露，為電影《The Sheltering Sky》一片創作主題曲的時候，曾被大導演Bertolucci「挑機」，要他在30分鐘內把主題曲寫好，因為管絃樂團正在等他，導演更拋下一句：「Ennio Morricone都可以做到。」於是，這句卻成就了另一首經典主題曲。

「死亡一直都在路上，你總是不知道何時來臨，從你以為是無窮無盡的生命中帶你離去…… 」這是《The Sheltering Sky》原著小說的一句，也正好似是坂本龍一的寫照，因為他在2012年確診患上咽喉癌。

《坂本龍一：終章》－彈奏「311」死亡鋼琴，抗癌時期的「配樂」

《坂本龍一：終章》並不是一首歌曲，而是一部紀錄片，一部了解坂本龍一最直截了當的電影。

電影始於2012年福島災區，坂本龍一撫摸一部被海嘯吞噬的鋼琴，啟發他的創作。紀錄片貼身追蹤他在抗癌同時創作，不論生活習慣或工作步調都變得謹慎緩慢。面對身體的脆弱、休養期間的日常體驗，一切沒法阻止他的音樂，反而對人生、創作有更深切的體會。他說：

一百年後，人們還會聽的音樂，就是我想做的音樂。 坂本龍一