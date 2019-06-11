【大館】參展前必睇：01女生細講「村上隆 對戰 村上隆」展覽！

難得日本人氣藝術家村上隆再度來港開展覽，開幕首兩日已吸引大批粉絲大熱天時到大館朝聖。 就算你對村上隆不算太熟悉，亦不用擔心入場之後懵懵懂懂，繼而錯過精彩作品。01女生特意大家搜集了相關資料，方便大家入場前先「做做功課」，到時就可以以不同的角度欣賞展覽了！

日本人氣藝術家村上隆再度來港開展覽！（攝影：Alex Maeland 。圖片版權由©村上隆 / Kaikai Kiki有限公司擁有）

「村上隆 對戰 村上隆」由大館藝術主管Tobias Berger與挪威奧斯陸Astrup Fearnley Museet（阿斯楚普．費恩利現代藝術博物館）總監Gunnar B. Kvaran共同策展。展覽將於大館的所有藝術展廳舉行，匯聚村上隆創作生涯裡超過60件畫作、雕塑、戲服等作品，讓大家能在體驗式場景中，感受村上隆精彩作品，以及他在生活中所體現的矛盾。

三樓

由左至右 : 《藉口畫作：藝術家，博物館，美術館》／《培根：尖叫》／《痰痰怪黑洞》／《藉口畫作： DOB 誕生的秘密 》（攝影：Alex Maeland 。圖片版權由©村上隆 / Kaikai Kiki有限公司擁有）

三樓主廳的展覽，主題是「宇宙初生的啼聲 (The Birth Cry of a Universe)」。乍看似是華麗且色彩斑斕的作品，只要大家仔細觀賞與感受，就能領略到奇觀背後，村上隆的創傷及痛苦。村上隆透過作品，反映在福島核災難之後對核電的焦慮，同時表現出兩次原爆及隨後的美國文化泛濫給戰後日本帶來的創傷。

其中，Tan Tan Bo是村上隆根據年輕時最愛的日本漫畫家水木茂筆下人物而創造。這些人物看來如蠕動的幽靈，噴出迷幻色彩的閃亮體液。他在此作品中，把甜美可愛的「kawaii」美學與黯淡陰暗的東西結合起來，反映出內心所承受的壓力，以及對末日境況的幻想。

由左至右 : 《藉口畫作：當代美術鑒賞》／《犧牲鮮血》／《藍色生命力》／《鎌倉時代》（攝影：Alex Maeland 。圖片版權由©村上隆 / Kaikai Kiki有限公司擁有）

另外，展廳最矚目的作品，是花上14年創作的大型金箔雕塑《宇宙初生的啼聲》。作品有 4.5 米高，今次首次完整亮相於人前。作品呈現出宇宙的雄偉莊嚴，卻仿佛因為難以承受自身的重量，顯得慌亂不安，整個形態開始潰不成形。佈滿骷髏頭的地板藝術，令訪客不得不穿越一片荒涼的景象，讓大家藉此再一次體會「人終有一死」的訊息，並提醒我們，對財富和世俗追求盡皆虛幻。

由左至右 : 《 AlUla 》／《 AlUla DOB 》／《宇宙初生的啼聲》／《 727 龍》（攝影：Alex Maeland 。圖片版權由©村上隆 / Kaikai Kiki有限公司擁有）

村上隆雖是全球流行文化的表表者，但其實他對藝術史認識深刻，更擁有傳統日本畫的博士銜頭。村上隆多年來蒐集了大量傑出藝術品，其收藏品數以千計，今次展覽亦展出了他的部份收藏，以「懷舊」作概念，展出包括影響一些戰後日本藝術品，以及和一些西方藝術品，藉此回溯其職業生涯的源頭，同時向其他偉大藝術家致敬。

《 AlUla DOB 》（攝影：Alex Maeland 。圖片版權由©村上隆 / Kaikai Kiki有限公司擁有）

二樓

今次他借出了8套個人服飾，亦是首次有展覽展出他的服裝，絕不能錯過！（攝影：Alex Maeland 。圖片版權由©村上隆 / Kaikai Kiki有限公司擁有）

如果你對村上隆稍有認識，大概都知道他喜歡將自己打扮成日本次文化中常見的動漫角色。他之所以會愛上cosplay，原來是因爲他覺得自己有點像「御宅族」，並認為自己的英語水平不佳，唯有用服裝打扮來傳達想法，藉以獲得關注。今次他借出了8套個人服飾，亦是首次有展覽展出他的服裝，絕不能錯過！

今次他借出了8套個人服飾，亦是首次有展覽展出他的服裝，絕不能錯過！（攝影：Alex Maeland 。圖片版權由©村上隆 / Kaikai Kiki有限公司擁有）

一樓

一樓展廳展出了多件村上隆經典作品。（攝影：Alex Maeland 。圖片版權由©村上隆 / Kaikai Kiki有限公司擁有）

一樓展廳則展出了多件村上隆的經典作品。

Francis Bacon

《培根：盧西安·弗洛伊德練習，紅和黑》（攝影：Alex Maeland 。圖片版權由©村上隆 / Kaikai Kiki有限公司擁有）

英國畫家法蘭西斯‧培根（Francis Bacon）是村上隆多年來非常欽佩的藝術家。培根擅於扭曲畫中人的身體和面孔，呈現出內心不安，以及難以平衡的感覺。村上隆對他的作品深有同感，且覺得自己也有類似的創作心態。因此，村上隆也以特有的超現實手法，將人物大膽變形，如臉上冒出眾多面孔，嘴裡吐出身體其他部位。這些「培根習作」層次豐富，內心的動盪不安最終化為可怖而美麗的畫面，概括出村上隆錯綜複雜的創作軌跡。

《培根：怪獸》／《培根：盧西安·弗洛伊德練習，紅和黑》（攝影：Alex Maeland 。圖片版權由©村上隆 / Kaikai Kiki有限公司擁有）

超扁平花朵 (Superflat Flowers)

村上隆所闡述的「超扁平」概念，不僅指涉日本藝術中畫面的透視平面，更引伸為拒絕將高雅藝術、通俗文化、社會等級。（攝影：Alex Maeland 。圖片版權由©村上隆 / Kaikai Kiki有限公司擁有）

村上隆最拿手的太陽花，沒完沒了地重複組合，展現出澎湃的情感。村上隆所闡述的「超扁平」概念，不僅指涉日本藝術中畫面的透視平面，更引伸為拒絕將高雅藝術、通俗文化、社會等級。

圓相 (Enso)

《圓相：香格里拉》（攝影：Alex Maeland 。圖片版權由©村上隆 / Kaikai Kiki有限公司擁有）

展室從牆壁到天花板都塗上了金色，錯綜複雜的視覺力量引人入勝，跟安迪‧華荷用錫箔和銀色油漆來裝飾的銀色「工廠」有異曲同工之妙。金色令人聯想到歷史上的宗教偶像、聖人高僧、神聖場所。另一方面，村上隆也用上了與安迪‧華荷用相似的創作方法，如重複的變奏、高雅與低俗混合、打破經典和通俗的界限、還有工作室的增產模式和捕捉商機、製造宣傳的效果。

村上的「圓相」畫可追溯至日本傳統的禪畫，「圓相」象徵禪宗的空無、合一、無極。村上隆利用噴漆，把圓型圖案噴在金色和銀色的顏料上，有些則塗在凹凸的骷髏頭圖案上，藉以讓人沉思冥想，思考生命之虛無與有限，為展覽畫上發人深省的句號。

監獄操場

於監獄操場中擺放了兩件大型雕塑Kaikai和Kiki。Kaikai和Kiki是村上隆藝術創作中不斷重現的淘氣角色，Kaikai是長著兔耳朵的小孩，Kiki則短耳尖牙，有三隻眼睛。他們耳朵上分別寫上「Kaikai」和「Kiki」字樣，可譯為「怪怪奇奇」。另外，「Kaikai Kiki」亦是村上隆的藝術代理及製作公司名字。

Kaikai和Kiki兩者既是代表村上隆公司品牌的吉祥物，也反映出村上隆一直探索和介入社會以消費為尚的視覺及經濟運作機制。這兩件雕塑採用了典型的「超扁平」風格，意義和深度均平面化。Kaikai和Kiki是村上隆在凡爾賽宮展覽之後首次在戶外展出的雕塑作品，非常珍貴，值得一覽！

由左至右 : 《 KaiKai 》 ／《 KiKi 》（攝影：Alex Maeland 。圖片版權由©村上隆 / Kaikai Kiki有限公司擁有）

展覽期間，F 倉展室亦會開設限時概念店，讓訪客免費欣賞村上隆的霓虹及牆紙作品。店內將出售他的多款產品，包括於大館獨家發售的展覽限量精品。

大館當代美術館將於爲期三個月的展覽期間舉辦一系列公眾及教育活動，包括於洗衣場石階定期放映村上隆的影片作品，以及與村上隆、Gunnar B. Kvaran 及Tobias Berger 進行公開對話。其他活動包括多場導賞團、教育工作坊、公開演講、動漫及電影放映會等。大家不妨找個周末，到大館欣賞展覽吧！

大家不妨找個周末，到大館欣賞展覽吧！（攝影：Alex Maeland 。圖片版權由©村上隆 / Kaikai Kiki有限公司擁有）

村上隆 對戰 村上隆 MURAKAMI vs MURAKAMI 展覽日期:2019 年 6 月 1 日至 9 月 1 日 大館當代美術館 香港中環荷李活道 10 號大館 賽馬會藝方及 F 倉展室 開放時間:上午 10 時 30 分至晚上 7 時(星期五:上午 10 時 30 分至晚上 9 時) 門票現已於 Ticketflap 預售(網址:www.ticketflap.com/murakami): 預售門票為 60 港元(正價)及 45 港元(優惠)* 即日門票可於大館當代美術館接待處購買 : 售價分別為 75 港元(正價)及 55 港元(優惠)* *優惠票適用於學生(18 歲以下或持有有效之全日制學生證)、65 歲以上長者及殘疾人士。

延伸閱讀：

【Grace Kelly】摩納哥王室借出王宮藏品 親身欣賞王妃珍藏！

【女生識食】人氣手製意粉殺入荔枝角 抵食價錢嚐盡正宗意式滋味

【My Choice】近期最潮酒吧：必試玩味泡泡雞尾酒、噴煙威士忌