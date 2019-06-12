【切爾諾貝爾】主角現實下場更慘　極權政府最害怕的是「真相」？

在這月份的香港，看HBO「神劇」、IMDb分數滿分的《切爾諾貝爾：傷心的兒童（Chernobyl）》，有種傷心時候聽慢歌的傷感。只五集的「迷你劇」，還原在切爾諾貝爾核電廠爆炸的悲劇，套詩人北島的一句話，主角們並「不是英雄也不是弱者，只一個個『毫無侵略性的人』」，最傷心莫如，邊看邊翻查資料，他們的慘情原來並非戲劇效果，催淚不過是一個個有血肉故事。

《切爾諾貝爾：傷心的兒童（Chernobyl）劇照》

男主角Valery Legasov「被消失」－軟禁中自殺，遺下錄音揭真相

劇集甫一開始，負責處理核電廠爆炸的專家Valery Legasov在家中上吊自殺，留下一系列的錄音。而這與現實或許相差不遠。

Valery Legasov在爆炸大約12小時後的中午，被任命為政府特別委員會處理爆炸事件，指揮並阻止進一步的核污染，他一直留守切爾諾貝爾，未似其他官員進進出出，以防輻射影響健康。四個月後，他出席會議，指責切爾諾貝爾災難是由多種因素造成，其中有人為錯誤，亦是設計本身的漏洞，指出，專家曾告誡蘇聯政府，但卻遭到當局的忽視，結果造成悲劇。

跟劇集一樣，儘管Valery Legasov這次事故的處理得到了國際的好評，但他的同事卻嘲諷他的處理方式。後來原子能科學研究所科技術委員會舉行委員投票時，他被排除在外；更有「被消失」之嫌，政府想要掩蓋消息，而他更是切爾諾貝爾災難團隊中唯一一個沒有享有該國家榮譽的人。但他真正自殺的原因，外界還是不得而知。

雖然他沒有遺書，但劇中的Jared Harris似是為他的事跡作了總結：「只要真相令人不悅，我們就謊話連篇，直到我們忘記那件事。可是它不會消失，我們有愧真相，遲早要償還。」

《切爾諾貝爾：傷心的兒童（Chernobyl）劇照》

中輻射慘死的消防員

劇集中因輻射慘死的消防員Vasil Ihnacienka在現實中也是一樣，因為暴露在輻射下，在三週內去世了，死狀恐怖，比劇集更甚。他的皮膚一層一層剝落，內臟「溶」掉，吐在嘴裏，要妻子以繃帶包着手一團一團的拿出來。

他的棺材以鋅製造，要以水泥掩蓋，以防輻射污染。

《切爾諾貝爾：傷心的兒童（Chernobyl）劇照》

懷孕妻子同受輻射，女兒出生不足一天去世

在劇集中，Vasil的妻子在丈夫Lyudmila身旁照顧，即使身懷六甲，還是不離不棄。劇集如實反映，沒有說完的故事則是Lyudmila接受記者 Svetlana Alexievich的訪問，她的經歷與口述歷史被寫成《切爾諾貝爾的悲鳴》，更獲諾貝爾文學獎。

她在書中憶述丈夫的說道：「那灼傷是由內到外的，在嘴裏、舌頭、臉頰⋯⋯本來只是小小損傷，愈發愈大。唯一拯救了我的是整件事發生得太快了，我沒有時間思考，也沒有時間哭泣。那所醫院全都是受到輻射的人。14天，只是14天他們便去世了。」

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