【遲到vs性格】長期遲到者更樂觀易成功？這類人說遲5分鐘=60分鐘

首先要強調，這並非一篇鼓吹人遲到的文章。不過，有沒有發現，身邊總有一、兩位朋友永遠無法準時，到底他們臨出門口前在想甚麼？當「準時」是美德，遲到是公認的惡習，你在怪對方浪費別人時間時，然而，專家研究指出，長期遲到者有著或許令人意想不到的心態，告訴你，其實這是一種樂觀及容易成功的表現。

長期遲到者能以較輕鬆的心態面對deadline。（《觸及真心》劇照）

對有限時間永遠樂觀 少壓力更健康

長期遲到者予人一種「沒時間觀念」的形象，如果說「沒時間觀念」，其實是對時間擁有一種截然不同的感知。美國聖地牙哥州立大學心理學副教授Jeff Conte曾進行研究，邀請一群做事有組織性、好勝、有動力但沒耐性的人組成A組，一群創意想法多、做事隨心的人為B組，並進行一分鐘實驗，在不能看時間的情況下，要兩組憑感覺猜測一分鐘有多久，結果發現，A組平均猜測是58秒，而B組則平均認為是77秒。反映富創意、隨心的人對時間的觀感，往往比實際時間較長。

長期遲到者總是全情投入要完全的事務而忘卻時間。（《還魂之迷失曼谷》劇照）

書籍《Never Be Late Again》的作者Diana DeLonzor在書中提到，遲到的人往往「樂觀又不現實」，他們可以打從心底的認為接孩子放學前的一小時可以完成跑步、洗澡、買菜、取乾衣服等任務，最後還能準時到達學校，結果當然又是遲到收場，也許他們會說：我不想遲到的，只是太過樂觀。他們往往總是輕鬆面對deadline。

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而這份樂觀，對個人的健康也有好處。哈佛醫學院曾發表文章指，性格樂觀的人，出現心血管疾病、心臟病、中風的機會相對低，壓力與健康的關係密不可分，能妥善管理個人壓力、情緒，自然避免許多疾病的根源，因而更長壽。

就算遲到者背後有其原因，總不能留下別人苦苦的等而浪費時間。（《單身男女》劇照）

忘記時間 全情投入當下 做事更易成功

為何長期遲到的人總能輕鬆面對deadline？除了樂觀的個性，相比時間，他們更重視當下的事情，只管全情投入其中而忘卻時間。心理學家兼時間管理專家Linda Sapadin博士指，長期遲到的人可能是完美主義者，「別以為完美主義者必定守時，他們可能為了事情要做到盡善盡美為止而不願離開家門。」對於事情的質素而言當然有保證，長遠更易帶來成功，可是就忽略了在等他們的人了。

【按下圖看】心理學家兼時間管理專家Linda Sapadin博士指，除了完美主義者，以下這類人，也容易有遲到習慣：

美國The Enneagram Institute（九型人格學院）也曾在網站分享類似的分析，指遲到的人時間管理差，做事較隨意順心，性格相對開放，願意接受新事物，對於自己感興趣的事，往往很上心，非常積極，自發性強。能忘卻時間專心鑽研事情，當然是邁向成功的要素。

部分慣性遲到者來到後總是尷尬的說：「我不想遲到的，不過…」也許是為了打扮得更漂亮赴會、也許為了預備禮物而忘卻時間。（《觸及真心》劇照）

【按下圖看世界各地遲到文化】慣性遲到關乎性格，也跟社會文化有關。對於準時，不同國家的人有不一樣的看法，插畫家Mr. Gamez就以淺白的方式將各國對「遲到」的標準製成圖畫，有一個國家的人，你怪他們遲到，他們會反說你沒耐性呢：

+ 9 + 8 + 7

面對慣性遲到的朋友，除了生氣，還可以跟對方切身處地分享等待的感受，有助慣性遲到者改善問題。（《海街日記》劇照）

戒遲到，由戒說「不過」開始

然而，就算遲到者背後有其原因，但總不能因而浪費別人的時間，Linda Sapadin博士指，部分遲到者習慣說：「我不想遲到的，不過…（下刪1000字）」可能是想不到怎樣穿搭、為完成出門前的工作而遲了。無論如何，學習戒掉「不過」這個連接詞，盡力解決可能令自己遲到的原因。而面對慣性遲到的朋友，除了生氣，還可以跟對方切身處地分享等待的感受，有助慣性遲到者改善問題。

（資料來源：The Wall street Journal / BBC / medium.com/ harvard.edu/ mrgamez.com）