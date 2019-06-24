【女生識食】環境、美食、雞尾酒三者俱備：超靚居酒屋推介！

最近生活中有太多要擔心的事。當然大家不能（亦不應）為了逃避苦難而將事情置之不理，但總不能時刻都在作戰狀態吧。不少女生都愛周末與幾位閨密，一起到酒吧淺酌幾杯，好好享受一下輕鬆的時光。

The ThirtySix Bar & Co供應的食物與雞尾酒水準不錯，而且店內裝潢非常適合打卡！

筆者亦然，非常喜歡幾杯下肚之後那微醺的感覺，確是好得無可比擬。不過有時候跟朋友喝著喝著，大家就會想吃點東西，滿足一下口腹之慾。但許多時候又不想離開酒吧，怕周末多人，一轉場就要等位。如果你亦有這樣的掙扎，居酒屋就是一個很好的選擇。

居酒屋與只提供酒類的普通酒館不同，居酒屋會同時供應酒類和料理，而且是有一定質素的料理。日本街頭有不少居酒屋，上班一族都愛放工之後到此放鬆一下。香港並不是沒有居酒屋，只是沒那麼常見。早前筆者就在大館附近找到一家頗有水準的居酒屋The ThirtySix Bar & Co。The ThirtySix Bar & Co供應的食物與雞尾酒水準不錯，而且店內裝潢非常適合打卡！喜歡在美美的店內小酌幾杯的女生，絕不能錯過。

The ThirtySix Bar & Co以世上最著名奢侈烈酒品牌麥卡倫（The Macallan）新釀酒廠內36 支銅管蒸餾器命名。酒吧室內的裝飾靈感來自豪華列車車廂，黑白瓷磚配上皮革或藍灰色布料製成的沙發，再加上銅色調的餐桌，以及窗上的大型壁畫，極具懷舊氣息。

​The ThirtySix Bar & Co的裝潢極具懷舊氣息。

+ 5 + 4 + 3

The ThirtySix Bar & Co中間位置，有個放置了店主大量私人珍藏的小酒窖。因小酒窖用上了獨特的霓虹燈，這個位置亦是店內的大熱打卡位，大家可以隨意進內打卡，留下美好記憶。

小酒窖用上了獨特的霓虹燈，是店內的大熱打卡位。

對於不愛打卡的筆者而言，還是食物及雞尾酒比較重要。或許是因為潛意識內總覺得要喝酒，就去純賣酒的酒吧；同一道理，要吃就去專攻美食的食店，這樣水準才有保證吧，因此筆者當日不抱太大期望。結果，The ThirtySix Bar & Co竟是意料之外的美味及抵食。

去居酒屋，必定要點最經典的串燒！餐廳供應各種炭烤串燒，包括仙台牛舌、泡菜西班牙腩肉捲、燒「手羽先」雞翼、香脆雞軟骨、脆炸雞皮、柚香魷魚及羅勒香草烤扇貝等，每款都「火喉」十足，非常惹味。

+ 3 + 2

不過最讓筆者喜出望外的，竟是那些乍聽起來有點怪，賣相也不算太吸引的小食。當中最讓人感動的，有香脆鹹蛋雞肉、軟綿香烤芝士大福、純素蔬菜慕絲米餅，以及清酒醬油漬螢光魷魚配日式山葵芝士。

主廚使用了自家製四川粉製作香脆鹹蛋雞肉，令其爽口之餘，外酥內脆，使人一嚐便停不下來！「軟綿香烤芝士大福」用料上乘，面層軟綿綿的芝士，層次鮮明，口感獨特。另外，主廚在「清酒醬油漬螢光魷魚配日式山葵芝士」中，以日本清酒醬油輕醃原隻螢火魷魚，佐以山葵芝士，鹹鮮惹味。

香脆鹹蛋雞肉（圖片來源：ig@thethirtysixbar）

「純素蔬菜慕絲米餅」外表雖然平平無奇，但主廚在醬料抑或是米餅上，其實都花盡心思：醬料以3層時令蔬菜（茄子、翠玉瓜、洋蔥蘿蔔）組成，米餅更是特意從泰國找來，共有兩款口味（香蘭和紅米）可供選擇。「純素蔬菜慕絲米餅」味道清新，口感爽脆，而且亦適合素食的朋友。

純素蔬菜慕絲米餅

如果大家非常餓，不妨選擇經典Old-Fashioned漢堡。顧名思義，Old-Fashioned漢堡靈感來自同名的雞尾酒。主廚堅持選取澳洲免治牛肉製成漢堡扒製成漢堡，再加入香燒橙香櫻桃芥末，以及經苦精(一種濃縮的藥草酒)醃過的芝麻籽，水準可與街外的漢堡店媲美。

Old-Fashioned漢堡

The ThirtySix Bar & Co更推出藍芝士漢堡，用上澳洲免治牛肉漢堡扒，配以散發獨特香氣的藍芝士、無花果果醬及焦糖洋蔥， 濃郁又飽足的口感真叫人欲罷不能。

藍芝士漢堡

素食愛好者在The ThirtySix Bar & Co也不會落單：香脆毛豆米糕配芥末海藻蛋黃醬、軟綿香烤芝士大福、純素蔬菜慕絲米餅、炸豆腐配山葵番茄醬、意式烤茄子、炭燒新鮮水果、野菜拼盤……定有一款合大家口味。

而筆者之所以會話​The ThirtySix Bar & Co抵食，是因為他們最近推出happy hour買一送一優惠！每日下午5點到晚上8點，大家只要在The ThirtySix Bar & Co點精選飲品，如Asahi朝日啤酒、青島樽裝啤酒、紅白酒、雞尾酒如瑪格麗特、馬丁尼、Old Fashioned等，即可免費有多一杯。如果放工後來得及的話，買一送一，夫復何求呢。

The ThirtySix Bar & Co最近推出happy hour買一送一優惠！

+ 6 + 5 + 4

地址：中環荷李活道23號金珀苑2樓 訂座：+852 2336 4498 / +852 2336 1411 / enquiry@thethirtysix.hk 營業時間：星期一至星期六 5pm - 深夜

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