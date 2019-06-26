「姊就是台式鳯梨自信肉漢堡」？H.H先生聯乘餐廳推「抵死」美食

愈來愈多藝術家又或品牌與餐廳合作，推出限時主題餐單。

今次之所以會特意介紹這個主題餐單，皆因這是全港首個以「H.H 先生x美美」作為主題的餐單，不單菜式的名字如美美一樣搞笑抵死，而且食物的質素也非常不錯，有興趣的朋友絕不能錯過！

最近，COBO HOUSE與台灣插畫家H.H 先生合作，推出全港首個以「H.H 先生x美美」作為主題的餐單。

「美美」是台灣人氣插畫家H.H 先生筆下的女生。美美的身型有點肉肉，樣子也不可愛清純，但她說的話非常直率且尖銳，常常能夠一針見血地把各種假面拆穿，更難得的是，她敢於直接把內心的感想說出來，不向惡勢力低頭。

不少人都認為H.H 先生彷彿是透過美美，把大家不敢說出口、拼命往肚子裡吞的話，無所懼怕地說了出來。亦是因為這份直率與勇敢，H.H 先生的專頁自2013年推出至今，經已累積了超過200萬粉絲，當中包括容祖兒、小S、范瑋琪、黑人等知名藝人。

美美把大家不敢說出口、拼命往肚子裡吞的話，無所懼怕地說了出來。（圖片來源：ig@hhonghh）

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雖然人氣爆燈，但翻看多個H.H 先生的訪問，全都盛讚他非常有禮貌。另外，他在知名度大增之後依然非常勤奮，除了經常在個人社交媒體帳戶上載最新作品之外，亦常常與不同品牌跨界合作，如GU、Timberland、Lee牛仔褲，「美美」更曾與日本知名藝人渡邊直美於台灣策劃聯名展覽，非常厲害。

最近，H.H先生與香港餐廳COBO HOUSE合作，由即日起至8月18日，推出全港首個「H.H 先生x美美」主題餐單，作為H.H先生發佈五周年作品《美美的出走》大型宣傳活動之一。

COBO指Community of Bohemians，志在讓人品嚐美饌之餘，同時體驗及欣賞藝術品。COBO HOUSE的韓藉廚師金勝範(Davin)及專業廚師團隊以美美爽朗直率的性格為靈感，善用各種夏日食材，並揉合西式、台式以及韓式烹調風味，創作出三道菜的限定午餐及四道菜的晚市套餐，以及以美美為題材創作出限定「Cha Chaan」。Artisan Room亦會推出美美主題的台式便當和特飲。

「夏日夢遊記」限定午餐：

「夏日夢遊記」限定晚市套餐：

限定Cha Chaan（下午茶）— 假日又怎樣，我就是不想動！

COBO HOUSE亦以美美為靈感，將招牌下午茶重新打造。

「夏日夢遊記」Cha Chaan每日限量供應10份，只於星期六日以及公眾假期供應，共有四款鹹點和八款甜品。除了多款變奏版美食，更多了帶有台灣風味的創新之作，包括在米脆餅上放上豬腩肉的「美美魔法飛氈」、被烤得香口的台灣腸「來一口呀」及「美美的爆谷雞」等。COBO HOUSE以本地茶餐廳及台灣美食為設計靈感，美食盛於獨一無二的裝飾藝術風層架之上，加上美美的精警爆笑的語句，提醒各位打卡之餘亦要像美美般閃耀的做自己。

「夏日夢遊記」限定Cha Chaan

台式料理及甜品：

位於COBO HOUSE隔壁的咖啡店Artisan Room亦推出美美主題的台灣便當，包括三款鹹食以及兩款甜品。鹹食選擇包括「姊就是台式鳯梨自信肉漢堡」、「肥又如何三重芝士大蝦千層粉」和「辣美出走台灣便當」。甜品方面，則有「姊的心 - 美美軟心朱古力蛋糕」、軟心朱古力更以主題玻璃瓶承載，加以美美的金句，大家更可攜帶回家作紀念品，提醒自己勇敢表達自我。另外亦有「我就是你的幸福肥—紅鑽石布丁芝士酥圈」，就如名字所講：幸福地長肉，不要緊吧。

特色飲料：

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除此以外，H.H先生更將於6月29日下午2點到4點，到現場與大家見面，親身鼓勵讀者趁一個人旅遊的機會學習，和自己好好對話以及好好相處。大家只需在COBO HOUSE惠顧「夏日夢遊記」限定午餐、晚市套餐或Cha Chaan ；或於Artisan Room 惠顧美美主題的一款美食加一款特色飲料，即可憑單據於6月29日參加見面會，甚至可以與H.H先生合照！機會難逢，有興趣的朋友不能錯過。

日期：6月29日 (星期六) 時間：下午2至4時 地點：香港西環南里8至12號地下及一樓COBO HOUSE

另外早前我們亦有為大家介紹過，本地甜品店Vive Cake Boutique最近與Mattel合作，為慶祝Barbie六十週年，推出別注版甜品，甚至將店舖大變身。有興趣的朋友，可以按以下連結詳閱資料。這個夏天如此多主題餐單，一定十分精彩。

Vive Cake Boutique聯乘Barbie主題甜品：【甜品】少女感爆滿！本地甜品店聯乘Barbie 推出Barbie主題甜品

Vive Cake Boutique與Mattel合作，為慶祝Barbie六十週年，推出別注版甜品。

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