【killing eve】好看得令Netflix公開呼籲：大家到敵對平台觀賞！

大家有沒有想過，竟有一套劇集能夠讓Netflix公開「讓路」，並且呼籲大家到敵對平台Hulu欣賞對方自家製作的作品？

這套劇集不是神劇（卻爛尾）的《權力遊戲》，也不是不少女生都大愛的《神探福爾摩斯》，而是在香港仍然甚少人知的《嗜血嬌娃》（Killing Eve）。

就連演員Keira Knightley亦是《嗜血嬌娃》（Killing Eve）粉絲，可見劇集魅力沒法擋。（《嗜血嬌娃》劇照）

每一位此時此刻讀到這則推文的人，都需挪出時間去看《嗜血嬌娃》。不管是編劇、導演、抑或是演員，《嗜血嬌娃》真的都是大師級的水準！我的天啊！那演技…吳珊卓與Jodie Comer在劇中的表現達到全新境界。完美！去看！

的確，在《權力遊戲》最終季之後，儘管HBO有推出另一大熱美劇《切爾諾貝爾》（Chernobyl），但對筆者而言，《切爾諾貝爾》總是少了那麼一點點，不能平息《權力遊戲》最終季所帶來的衝擊啊……

直至我遇到《嗜血嬌娃》，生命才開始找回樂趣。據悉《嗜血嬌娃》在英國本地非常火紅，就連演員Keira Knightley亦是粉絲，可見劇集魅力沒法擋。

漂亮、孤獨、敏感、且極度瘋狂的女殺手Villanelle，迷倒一眾粉絲（包括筆者）。（《嗜血嬌娃》劇照）

（下文含大量劇透，逃生門在此！）

《嗜血嬌娃》的編劇Phoebe Waller-Bridge，是另一大熱英劇《Fleabag》的編導，儘管兩部作品的題材及類型不同，但同樣充斥著大量英式幽默，以及女性獨有的視點。

延伸閱讀：【Fleabag】大熱英劇訴盡女生心聲：33歲仍孤寂迷茫是我的錯嗎？

《嗜血嬌娃》講述一個漂亮、孤獨、敏感、且極度瘋狂的女殺手Villanelle，因連續殺人幾次而沒有留下任何痕跡，開始「炫耀起來」，殺人時會在屍體上留下獨特的印記，宛如在名作上留下親筆簽名一樣。

殺人不眨眼，只把其他人當成煙肉的Villanelle。（《嗜血嬌娃》劇照）

英國警察Eve本來只是個低級員工，日常工作頂多是看守線人。但就讀犯罪心理學的她，不甘於日常的沉悶，於是乎自個兒開展了搜查工作。

她對工作非常有熱情，亦有獨特的觸覺，例如在大家都堅信殺手是個男性時，Eve一早就一口咬定殺手是個女子。而Eve亦是第一位查出Villanelle真實樣子與身份的人，使得搜查有一大突破。

然而，Eve卻被那神秘又漂亮的女殺手迷倒了，終日思念那殺人不眨眼，只把其他人當成煙肉的Villanelle。

《嗜血嬌娃》（Killing Eve）的橋段不算新鮮，但勝在細節吸引，大獲好評。（《嗜血嬌娃》劇照）

「我一直在想你。我會想你今日穿了什麼衣服、正在做什麼，以及誰在和你一起做這件事。我會幻想起你的朋友的模樣、猜測你上班前會吃的東西、你用什麼洗髮水，以及你在家裡會做的事。我時時想起你的眼睛和嘴巴，猜想你殺了某人時的感受。我想知道你的一切。」——Eve

殺手與警察互相吸引，注定悲劇收場。（《嗜血嬌娃》劇照）

有趣的是，Villanelle亦被Eve強烈吸引。為了見Eve一面，她用盡所有方法引起Eve的注意，不怕因此而被捕。簡言而之，《嗜血嬌娃》就是一個貓愛上了老鼠，而老鼠亦愛上了貓的故事。

如此聽來，《嗜血嬌娃》彷彿與其他警匪片沒甚麼大分別，許多觀眾以及媒體都曾經表示劇情「很好猜」。然而，為何它竟能突圍而出，獲得一致好評？簡單點來說，《嗜血嬌娃》不單演員出色，而且剪接非常流暢，最重要的是它可以在細節上能夠打破傳統警匪片中的英雄主義，既講出女性所面對的問題之餘，亦道出了女性的所思所想。

《嗜血嬌娃》既講出女性所面對的問題之餘，亦道出了女性的所思所想。（《嗜血嬌娃》劇照）

Eve是一名很平凡的韓籍美國人，遇見Villanelle之前，她與任職教師的丈夫Niko Polastri一同過著平凡卻溫馨的日子。縱使Niko Polastri深愛著Eve，但卻從不了解Eve內心的慾望與感受。

亦是因此，當Eve正面面對自己對於殺手那扭曲的慾望時，Niko Polastri當然接受不了，並嘗試以愛及關心的名義控制Eve。

不少女生應該也曾被另一半以愛的名義進行情感勒索吧，要求大家因此而放棄理想、自由、個人時間、職業和朋友。當然選擇兩個人一起生活之後，不能完全無視對方的感想和意見，但拍拖其實也不過是兩個獨立的個體，決定要一起走過一段日子罷了，再怎樣也不能失去了尊重，更不應因為伴侶而失去自我！如果大家走到這個分岔口卻不能取得一個共識的話，大概最終只得分道揚鑣了。

當Eve正面面對自己對於殺手那扭曲的慾望時，Niko Polastri當然接受不了，並嘗試以愛及關心的名義控制Eve。（《嗜血嬌娃》劇照）

「有時候你會為你愛的人做瘋狂的事。」——Villanelle

另外，Eve與Villanelle之間的情愫亦是不可思議的浪漫（及扭曲）。

他們不似《無間道》中華仔與偉仔那捉智鬥力的關係。就如上文所講，她們被彼此強烈吸引，而且愛得甘願為對方做瘋狂的事。

在第一季前大部份，Eve與Villanelle僅能隔空捉智（以及調情）。為了見Eve一面，Villanelle跟蹤Eve，並偷走她的行李箱，從此收藏了她的圍巾。為了補償Eve，她買了一大箱名牌衣服以及香水給Eve，有時候亦會送花到Eve的家門口。Villanelle更不惜一切，直接衝到Eve的家，只為了可以與Eve一起吃一頓飯。

當然她把Eve嚇得半死，而且最後把刀子架了在Eve的脖子下，威脅要殺死她。但只要你看了《嗜血嬌娃》就會明白，Eve與Villanelle對彼此的依賴、執迷、沉溺，確是比起韓劇更浪漫。

Eve與Villanelle對彼此的依賴、執迷、沉溺，確是比起韓劇更浪漫。（《嗜血嬌娃》劇照）

除了劇情以外，作為一位喜歡靚人靚衫的港女，《嗜血嬌娃》單憑劇內主角的造型打扮，就能把筆者收服得貼貼服服。

Villanelle在第一季第二集中，以Molly Goddard裙搭配Balenciaga靴的打扮，成為粉絲一時佳話。

這身Molly Goddard裙搭配Balenciaga靴的打扮，成為粉絲一時佳話。（《嗜血嬌娃》劇照）

除此之外，Villanelle在劇內穿每套衣服都美得讓人目不暇給，各大時裝雜誌編輯都被劇內造型吸引，紛紛訪問《嗜血嬌娃》的造型設計師。

按圖點擊Villanelle的造型：

+ 6 + 5 + 4

Eve：「全都是因為你，我前後失去了兩份工作、一個老公，一位最好的朋友！」

Villanelle：「但你得到了美美的衣服……那麼還有甚麼問題呢？」

生命有太多要煩惱的事了，而且亦有太多變數。有時候看看靚衫改變心情，總算不上是錯吧？

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