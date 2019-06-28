【女生識食】中環區精緻餐廳：雞尾酒出色　更有乞衣雞及片皮鴨！

最近，筆者與朋友探索了位處LKF Tower 8樓的Fang Fang，全都被他們最新推出的雞尾酒及菜式吸引，便決定要回來介紹給大家！

Fang Fang是家集餐廳、酒吧於一身的當代亞洲風味餐廳 。設計師以雕有閃閃發光的巨龍大理石，將餐廳分為酒吧、主要用餐區及兩個半私人廂房，大家可以單純進內喝酒，又或邊吃邊喝也可以。

位處LKF Tower 8樓的Fang Fang，最新推出的雞尾酒以及菜式都非常出色！

餐廳的裝潢既融合了亞洲傳統建築風格，也將現代風滲入其中，如在精美的皮革大椅扶手上有迷你獅頭門柄；牆身則是代表著龍的鱗片及武士盔甲的黑色鱗片，環境優美而且相當寬敞，而且非常正經，適合女生與朋友一起來談心。

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講起喝酒，酒的質素當然是最重要的一環。

最近他們以亞洲香料為基調，設計出六款非常特別的雞尾酒。筆者與朋友早前試過後，都這些容易入口又特別的雞尾酒相當值得一試。

點擊下圖查閱最新雞尾酒介紹：

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除此之外，Fang Fang亦推出了全新的晚市菜單，非常適合一大班朋友，又或與家人，甚或公司同事一同聚餐。

全新餐單加入不少經典中菜，但別以為會非常「老餅」，當日筆者與兩位二十來歲的朋友一同到Fang Fang用餐，全都吃得非常滿足。筆者與朋友尤其推介片皮鴨與主廚乞衣雞！

Fang Fang亦推出了全新的晚市菜單，非常適合一大班朋友，又或與家人，甚或公司同事一同聚餐。

主廚在製作乞衣雞時，先把原隻雞隻釀入惹味的蔬菜餡料，以麵包及荷葉取代泥土，包裹着雞隻再烤焗四小時！上菜時，店員更會以木製餐車，把乞衣雞端放到客人面前。店員會先將荷葉打開，然後讓大家親自手執木錘捶開麵包碎，有得吃之餘又有得玩。

乞衣雞肉質軟嫩多汁，而且因為以荷葉包裹並烤焗了四個小時，因此雞肉帶有一股淡淡的荷葉香，非常美味。

乞衣雞肉質軟嫩多汁，而且帶有一股淡淡的荷葉香，非常美味。

片皮鴨雖不是Fang Fang的新菜式，卻是必食菜式！店員會把整隻鴨以餐車端到客人面前，然後才開始切開烤鴨。

烤鴨烤得恰到好處，皮脆肉嫩，而且Fang Fang更提供了多款不同醬料，讓大家可以憑個人口味選擇相應的醬料，非常貼心。不過Fang Fang每日都只供應會有限數量的片皮鴨，建議大家可以提早預約。

片皮鴨雖不是Fang Fang的新菜式，卻是必食菜式！

當日筆者與朋友亦品嚐了混合了大蒜、辣椒、洋蔥、花生的「暴風松葉軟殼蟹」；女生養生必備的「鮑汁扣花膠露筍」；帶點微辣的「宮保大虎蝦」；非常惹味而且適合素食者的「松露雜菌素春卷」；長輩必愛的「鮑魚海鮮酥」；以及清新可口的「玫瑰櫻花蝦粉粿」。每款菜式都非常用心，與街外吃到的截然不同！想要吃特色的片皮鴨或者乞衣雞的朋友，絕不能錯過！

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大家都知道中環區向來多好酒吧，早前筆者亦為大家推介了幾家中環區有質素的酒吧。有興趣的朋友，不妨點擊以下連結，再相約朋友於周末淺嚐幾杯吧！

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