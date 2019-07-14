Tom Holland與Benedict Cumberbatch再度合作，不過不再是蜘蛛俠與奇異博士，而是愛迪生故事的電影《電流戰爭（The Current War）》。電影終於在8月於香港上映，不少觀眾十分期待，稱：「 復仇者又再合體了！」

Tom Holland與Benedict Cumberbatch時時一起接受訪問，不少網民笑言Benedict似「湊仔」。（Getty）

Benedict Cumberbatch繼續「湊仔」？

雖然飾演「蜘蛛俠」Tom Holland與「奇異博士」Benedict Cumberbatch在《終局之戰》中沒有一起演出，但二人卻是時時一起接受訪問，不少網民笑言Benedict似「湊仔」。

Tom Holland因時時「劇透」而成為《復仇者聯盟4：終局之戰（Avengers: Endgame）》中唯一一位主要演員沒有看過完整劇本，而Benedict則也在不少清談節目中笑言自己的作用就是阻止他「劇透」，用盡方法，包括不斷插嘴、代他答問題、突然唱歌、更作狀把掩住Tom Holland的嘴巴。但無可否認，二人在一起便笑料百出。

然而，是次再度合作的《電流戰爭》講述三位電力巨人明爭惡鬥、改變世界，只有一集，Tom Holland應該不用再擔心「劇透」了吧。

（tomholland2013@instagram）

+ 2

「靚佬」vs「小鮮肉」 Tom Holland勝在夠「傻」？

雖然，有少網民笑言二人關係似「湊仔」，不過，大家也十分喜歡看到二人合作，不嫌Tom Holland時時口直心快，說出劇情，反覺這樣的他十分可愛，併在「靚佬」Benedict Cumberbatch的旁邊反而有「反差萌」，二人互動百看不厭。

Benedict Cumberbatch的魅力相信不用多說，但也有不少網民指反而更喜歡Tom Holland。雖然他身高只有173，但他童星出身，12歳已拍攝電影《Baby Elliot》，而且跳舞了得，更會與自己的小狗進行視像通話，這等都令觀眾覺得雖然他孩子氣，訪問時需要Benedict在身旁，但吸引力反勝「男神」！

（《電流戰爭》劇照）

+ 6 + 5 + 4

Tom Holland：「想與Benedict再拍Marvel電影！」

Marvel英雄繼《黑超特警組：反轉世界（MIB：International）》的「雷神」Chris Hemsworth與「女武神」Tessa Thompson後，《電流戰爭》令超級英雄又再合體。不過，Tom Holland近日接受電影網站Cinemablend的訪問，他表示希望能以「蜘蛛俠」的身份與Benedict合作。

他說：「我真希望與『奇異博士』合作，因為『蜘蛛俠』相信科學，而『奇異博士』用的卻是魔法，二人走一起一定十分有趣。」不過，在那之前，或許我們可以先觀看《電流戰爭》「望梅止渴」吧。

資料來源：Cinemablend、BUSINESS TIMES、Popbuzz