多區連儂牆遍地開花　原裝正版在捷克　原來約翰連儂並沒到訪過？

反修例風波持續，示威活動遍地開花，除了每星期不同界別、區域的遊行活動外，各區也出現連儂牆。市民創意無限，一字一句寫在便利貼止，再貼在牆上，或打氣或咒罵，拼出一幅又一幅連儂牆。 而所謂的連儂牆，到底是甚麼？

「原裝」連儂牆，位卡捷克布拉格修道院大廣場的一面牆，寫滿了反抗標語。（Getty）

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約翰連儂沒有到過連儂牆 歌詞反戰自由不死

連儂幅，取名於約翰連儂，但其實約翰連儂沒有到過連儂牆。

1988年群眾不滿胡薩克共產主義政權，便在捷克布拉格修道院大廣場的一面牆寫上反抗標語；而約翰連儂卻於1980年12月8日遭瘋狂歌迷槍殺。只是，披頭四樂團（The Beatles）的成員約翰連儂一直被視為反戰、追求和平的象徵，因此牆上便出現不少他的塗鴉與歌詞。而香港各區的連儂牆，就是彷效捷克人民，表達訴求。而「正版」連儂牆也出現了黃雨衣與「香港加油」的塗鴉。

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「撕一貼十」與連儂牆真正意義？

不過，即使只是一種宣洩，支持和反對修例的市民近日在各區連儂牆前爭持不下。有人指出連儂牆阻路，有人則當義工護牆。

至於「正版」的連儂牆，那時未倒台的捷克共產政權不斷制止群眾在連儂牆上塗鴉，更派出秘密警察清洗牆壁、或塗白牆身。但每次「清洗」過後，又會有年青人重新寫政治字句與歌詞。當年捷克的年輕人冒被捕的危險，仍半夜到連儂牆寫上立場與心聲。當年，捷克政府更裝設閉路電視，甚至派保安駐守，但還是不能令連儂牆「留白」。

直到1989年，天鵝絨革命爆發，共產政權被推翻，而連儂牆則變成是言論自由與平抗爭的象徵。回看連儂牆本來的起源，牆上不時看到「撕一貼十」的大字，不正正是一種實踐嗎？

資料參考：Biography, Living Prague