【Gossip Girl】花邊教主回歸　金句回顧：所有美好結局只是開始

還記得風靡全球的《Gossip Girl》大結局最後一幕嗎?鏡頭回到Upper East Side(紐約上東區)的校園,一班新一代年輕人在打招呼,Gossip Girl說:「You may be rid of Dan Humphrey, but you'll never be rid of me.(你可能可以擺脫Dan Humphrey,但你永遠不能擺脫我)」沒錯,闊別7年,花邊教主將要回歸了!