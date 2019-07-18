【Gossip Girl】花邊教主回歸　金句回顧：所有美好結局只是開始

還記得風靡全球的《Gossip Girl》大結局最後一幕嗎？鏡頭回到Upper East Side（紐約上東區）的校園，一班新一代年輕人在打招呼，Gossip Girl說：「You may be rid of Dan Humphrey, but you'll never be rid of me.（你可能可以擺脫Dan Humphrey，但你永遠不能擺脫我）」沒錯，闊別7年，花邊教主將要回歸了！

《Gossip Girl》講述一班出身自上流社會的年輕人繁複感情故事。（《Gossip Girl》劇照）

早在2019年年初，《TVLine》曾報導CW總裁Mark Pedowitz在TCA冬季媒體見面會上，被問及重拍《Gossip Girl》的可能性，他表示曾有討論過，但還不知道是否會實現，決定權在於華納兄弟與執行製作身上，因而被傳出《Gossip Girl》死灰復燃。據外媒《IndieWire》報道，華納傳媒確定在HBO Max要播出最新一季，每集為1小時，共10集。由Fake Empire和Alloy Entertainment聯合華納兄弟電視公司（Warner Bros. Television）和哥倫比亞廣播公司（CBS）電視工作室製作。

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在一季中，劇情將會講述8年後新一代來自私校的上流學生，他們會周旋在新的「Gossip Girl」中。

相信一眾劇迷都希望一班主角Blair（Leighton Meester飾）、Serena（Blake Lively飾）、Nate（Chace Crawford飾）、Chuck（Ed Westwick飾）、Dan（Penn Badgley飾）能回歸，但官方並未公布有關選角和播出時間的資訊。

一眾主角沉迷「Gossip Gril」的資訊，並經常猜測誰是管理員，卻不知身邊人就是爆料的「Gossip Gril」。（《Gossip Girl》劇照）（《Gossip Girl》劇照）

【點圖即看】精彩愛情友情金句



《Gossip Girl》是不少80、90後少女的青春回憶，劇中不少愛情、友情金句都觸動人心，讓我們一次回顧花邊教主時光：

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（資料來源：TVLine、IndieWire）