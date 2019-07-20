梵高展外　澳門Hello Kitty主題展記者實測：一個展區多角度打卡

知性女生
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人說，Toy Story是這代人的童年回憶，但別忘記除了胡迪、巴斯，Sanrio家族Hello Kitty也是大部份女生的兒時玩伴。

無論你是不是Kitty粉絲，都不能否認Hello Kitty曾出現於你的成長之中。澳門《Hello Kitty Hello Again》45週年主題展，現場堆砌出十個Hello Kitty精緻場景、互動裝置，供大家打卡拍照，必定勾起少女心與滿滿的回憶。

攝影：黃舒慧

今年是Hello Kitty誕生45週年，故特別在澳門開設45週年主題展《Hello Kitty Hello Again》，現場更設有打卡位。（黃舒慧攝）

今年是Hello Kitty誕生45週年，故特別開設《Hello Kitty Hello Again》主題展。還未走近展覽場地，遠處便能看到花花眼鏡造型的Hello Kitty的入口。甫走到展覽的通道，就會看到Hello Kitty與星空的影像投射於三邊的牆上，像是打開展覽的序幕一樣。

展覽共分為十個區域，每個區域都設有不同主題及裝置，但全部都是圍繞Hello Kitty最愛的事物，每每走到一個區域都有不同的感覺，也需要透過互動才會出現Hello Kitty的投射影像或進行接下來的「指定任務」。

立即看看十個展區的環境吧！

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溫馨提示：「門票」絕不可失！

較特別的是，主題展門票上的花花眼鏡則是是次展覽的關鍵之物，需要透過眼鏡上的QR Code才可玩遊戲或了解更多的Hello Kitty小秘密。而且每個到場的人士都會被隨機設定成Sanrio家族的其中一個角色，每個角色均有指定「任務」，需向在場工作人員領取角色的「Passport」，根據指令再到不同區域完成小遊戲。

更多展覽內容與打卡位一覽：

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拍照貼士：白色衫是基本、「人細景大」效果更佳

遊戲部份都比較簡單、沒太大的挑戰性，但主題展的十個展區也是一個不錯的打卡點。每個展區均花上了極大的心思設計和佈置，供喜歡拍照的女生作打卡之用，而且每個展區都分別設有數個打卡位置，即使在同一個展區也肯定能拍出多張不同背景的美照，想避開「人潮」就更要一眼關七。

記者實測拍攝，由於裝置偏向大型，能跟人打造成有趣的比例，結果拍攝wide shot比局部close up的照片優勝得多（當然明白，在暑假期間人潮湧湧是比較難），故不妨配備一支較廣角的鏡頭。跟早前在香港舉行的梵高感官展一樣，互動投影展都建議穿白色上衣進場，下身以修身、貼身款式為主，拍攝效果最為理想。由於建議影wide shot，束起丸子頭、高馬尾等相信亦能令造型更為突出。

打完卡，當然還有紀念品區域！以下是記者推介必掃45週年的會場限定精品：

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《銀娛呈獻：Hello Kitty Hello Again》

展覽日期：2019年7月18日－9月1日

時間：星期一至五12：00－20：00；星期六、日及公眾假期11：00－ 20：00

門票：港幣170元（澳門居民：港幣140元；澳門居民全日制學生：港幣120元）

地點：澳門百老匯2樓

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