英國王室一向是全球民眾經常關注的對象，而且自從梅根（Meghan, Duchess of Sussex）嫁入王室後，與大嫂凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）不和的傳聞更炒得熱哄哄，只要她們共同現身，便有不同說法。 近日，凱特與梅根一同出席溫布頓網球賽（Wimbledon）的女子單打決賽，過程二人互動十分開心，外媒《People》指二人關係「Is Strengthening」，到底二人的友誼是如何呢？

2019年7月13日，兩位王室新抱凱特與梅根結伴到場欣賞女單決賽。（VCG）

布頓網球賽凱特貼心互動示好？

溫布頓網球賽是英國逾百年歷史的賽事，每年不少英國王室都會列席，而梅根又與「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）相熟的關係，去年凱特與梅根經已一同出席，今年也如是。

去年，凱特與梅根共同出席溫布頓網球賽觀賞賽事，梅根每一步都小心翼翼跟隨著凱特。（Vcg.com）

雖然二人經常被傳不和，甚至有傳哈里王子和梅根搬出老家肯辛頓宮（Kensington Palace）是因為不想與威廉和凱特為鄰，但實質她們在公開場合時也有不少互動。去年，凱特和梅根一同出席溫布頓網球賽時，肢體語言專家Judi James曾分析過二人的互動，Judi James見梅根從入場起都會小心翼翼跟隨著凱特，認為梅根是視凱特為學習對象；而且在看比賽過程時，梅根也會不時將手放到自己的嘴旁，與凱特進行密切交流，二人的笑容令蘋果肌和眼角皺紋呈現，代表著相處得高度融洽，Judi James相信她們的關係愈變愈好。

到今年，凱特與梅根再一次一同出席，梅根依舊為好友「細威」的賽事而緊張。據《People》報導指，不幸的，「細威」是次在比賽中失利，梅根也因而非常失落，在場人士卻看到凱特把手放到梅根背後並安慰她，可見二人關係更親密了，同時指出有王室消息人士說二人的關係在強化中。７月初，梅根兒子阿奇受洗合照公開時，《每日郵報》曾有報導引述肢體語言專家Judi James，指凱特在合照中似笑非笑，亦有想逃離現場的感覺。而凱特這個貼心舉動，則連帶尷尬表現的傳聞，亦一掃而空。

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「孩子」成為友誼的橋樑？

凱特優雅高貴，梅根則個性隨意，大家都在猜測性格如此不同的兩人是怎樣成為「好朋友」呢？原因相信是跟「孩子」有關！眾所周知，梅根在5月時誕下小王子阿奇Archie，作為一位新手媽媽對新生兒一定非常迷茫，如果有朋友教導和開解便最好不過，而凱特正是三子之母，對育子定有一套方法，也是過來人之一，可能凱特就是合適的「朋友之選」。

故不少外媒都估計，二人貴為母親後關係日漸變好，可能因為彼此能大談「媽媽經」。加上，哈里王子和梅根搬出老家肯辛頓宮，二人見面少了，日常的磨擦自然減少，緊張的關係因而緩和。近日，凱特與梅根罕有地帶同小朋友出席非王室官方活動，支持威廉王子及哈里王子比賽，畫面相當融洽。

其實，女生要成為朋友非常簡單，只要有共同話，慢慢便會變得親密，相信會有更多溫馨畫面被拍下吧！

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（資料來源：每日郵報、People、Popsugar）