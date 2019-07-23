石原里美《Heaven天國餐館》30+哲學：懶理世俗、任性只為自己活

暌違一年多，石原里美終於再次出演劇集，上一次在《Unnatural》中飾演溫柔堅強的法醫，這次在新劇《Heaven天國餐館》（又稱《天國餐館》）中則飾演任性的法國餐廳老闆娘黑須假名子，請來一班怪誕員工幫忙經營餐廳，是一部輕鬆的喜劇。

故事從男主角福士蒼汰被石原里美挖角到自己即將開業的法國餐廳「Loin d’Ici」開始，他本以為終於可以脫離工作三年、卻一直不受重視的餐廳，誰知只是陷入另一個「深淵」。店內除了大廚，其他同事都沒有在法國餐廳工作過的經驗，甚至有些之前從事與飲食業完全無關的工作。他成為店內最有經驗的侍應，所以要擔當起「教師」的職責，教導各人法國餐廳的禮儀和知識。而老闆娘石原里美也全無管理經驗，只是為了興趣開設餐廳，讓管理餐廳的擔子無故落在了福士蒼汰身上......

店內每個員工都大有來頭，點擊看他們的故事：

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隨心所欲帶點任性的老闆娘

比起過去的角色，石原里美這次飾演的任性老闆娘未必能贏得全部觀眾歡心。

說開就開的餐廳，餐廳名字是「Loin d’Ici」，意思是世界的盡頭，而她選址偏僻，距離車站有一大段路程，而且餐廳在殯儀館旁邊，窗外的景色就是一個個墳墓。選址這裏只是因為鄰近自己的家，可以方便自己隨時吃法國菜。她還有更多旁若無人的行徑，員工首日上班才被告知餐廳的開幕派對在3天後，因此要通宵達旦完成預備開幕的工作，她則每天準時回家睡覺；店內的廁所還未裝修好，差點未能如期開幕，最後福士蒼汰以借用旁邊殯儀館的廁所為由把衛生署檢查員蒙混過去，石原里美順勢把未裝修好的廁所改為自己的辦公室；因為想讓音樂劇散場後的客人能品嚐法國菜，所以要員工工作到凌晨；不顧成本地允許員工買入高級食材，只為了自己可以大飽口福。

享受美食和美酒就是石原里美每天返工的最大目的。（《天國餐館》劇照）

劇集目前播出到第三集，石原里美的角色設定只是一個每天回公司吃美食、喝紅酒，「Hea到爆」的老闆娘，即使她提出主動幫忙，員工也深怕她不能應付而拒絕。這樣一個「行行企企」的角色自然不及之前能幹的角色那般討好，在很多人眼中，她是個無能的經營者，但其實她直率得快樂。

石原里美過往劇中造型一向引人注意，點擊看她在《天國餐館》內的穿搭：

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愛自己偶爾也可放縱一下

如同石原里美這樣的上司在日本固然是少數，比起板起臉的嚴肅老闆，她總是笑臉迎人，雖然偶爾有點「mean」，但從來不會呵斥員工。每天把返工當作享樂，把難題都交給員工解決，自己大飽一頓然後喝很多酒，甚至明言餐廳就是「為了自己而開」。在現實中，除非我們天生有「父幹」或者天降橫財，才可以像她那般無憂無慮。即使家中富裕，生活在香港，總是有千百萬個擔子要你背，職場上面對的無理要求，下班後還要緊追新聞時事，讓自己不與社會脫節，有時連發夢都會讓你覺得有壓力。你覺得累，可是你還是要繼續，因為你有一份與生俱來的責任感，覺得要做應該做的事。

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電視劇總是很理想，劇情再崎嶇也能有大團圓結局，要你學像石原里美似乎不太可能。然而她懂得取悅自己、為自己着想的態度的確值得我們參考。當外在環境讓社會充斥負面情緒，總會忘記了我們有讓自己快樂的權利，學習暫時放下那些讓煩擾的事情，把響過不停的電話調靜音，僅僅一天也好，學像石原里美般大吃一頓，或看一輯喜劇，偶爾「放縱一下」沒人會怪責你。

快樂時光過去，苦日子仍要過，只是調劑一下，重新出發，走更長更遠的路。