青春女子組合Cookies曾經是風靡一時，拆夥後成員各自發展，鄧麗欣（Stephy）與傅穎（Theresa）更多次傳出不和，是非不絕。然而，兩人最近於IG上的互動似在打破多年的不和傳聞，讓人期待Cookies再次同場演出的一幕。

Stephy與Theresa多次傳出不和，最近兩人的IG中也互相關注了對方，被外界視為關係「破冰」。（VCG）

由九位女生組成為的Cookies於2002年出道，其後發展成四人組合，成員包括鄧麗欣、傅穎、吳雨霏及楊愛瑾。隨後組合解散並作獨立發展，除了歌唱事業外，Stephy與Theresa更參與電影拍攝，並推出個人寫真與散文集。一直有傳聞指Theresa與眾成員關係疏離，而她也曾在微博上撰文回應：「是的，那時候被排擠了，所以我們的關係一直沒有很親密。我們曾不和，現在也不熟，可我們不是敵人。」

【按圖看不和傳言】Stephy與Theresa不和傳聞纏繞多年，面對傳媒提問，兩人經常話中有話：

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近日有網民發現Stephy與Theresa巧合地欣賞了鄭秀文演唱會，並分別到後台與其拍照。而兩人的IG中也互相關注了對方，被外界視為關係「破冰」。當Theresa的粉絲於她的IG上留言希望Cookies能再次同台演出，Theresa也有讚好該留言，不少網民視此舉為兩人示好的一大關鍵，紛紛期望兩人能早日和好。

鄧麗欣雖已35歲，皮膚依然保養得宜。（IG_stboo）

傅穎、鄧麗欣各奔前程 為事業奮力拼搏

當日唱著「又不是八十年代，寂寞芳心的愛」的青春少女已成長，雖已各奔前程，但無論於事業還是感情，彼此的經歷都各有相似。Stephy與方力申交往十年，經常合作拍攝愛情電影，不論是幕前還是幕後都被喻為金童玉女，非常合襯。然而，兩人最終也未能步入婚姻，於2016年分開，消息哄動一時。

愛情失意之時，Stephy寄情工作，重新投入歌唱事業，並挑戰全新風格的電影角色，終於在上年憑藉電影《空手道》獲選為香港電影評論學會大獎「最佳女演員」，首奪影后殊榮。

而話題女王Theresa則選擇北上發展，於內地發展的五年間，她接拍了多套電影與劇集，於北京定居並成立了個人工作室，為事業奮力拼搏。Theresa在內地認識了一位任職電影幕後工作的蒙古男朋友，曾論及婚嫁，惟最後因了解而分開。

Theresa近年於內地發展，並成立了個人工作室。（IG_theresafu.w）

踏入社會後才明白甚麼是「朋友總是老的好」，與舊朋友的相聚總會令人安心。當經歷了不同的人生階段後，便發現原來要與一個人長久相處下去不是易事。而陪著自己走過這些年的朋友，早已佔據生命中一個重要的角落。