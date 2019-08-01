【髮型】髮色看性格　染紅色代表自信　男生最愛娶這種髮色女生？

女生的煩惱仿佛永遠被男生多，每一季都要留意流行的衣著、妝容，大至整體的衣服配搭，微細至護甲、美甲，以及髮型、髮色等都要女生費盡心思。

髮型、髮色向來也是一大扮靚學問，近年不少人受到明星效應影響，染髮也比以前大膽許多，不再只限於保守的啡色、棕紅色等，街頭上出現了許多霧紫色、粉紅色等等要利用漂染才能做出的髮色。然而，有些女生還是只會選擇較深色的髮色，覺得黃皮膚與一頭鮮艷搶眼的顏色毫不相襯。但其實髮色不只是代表前衛或保守，原來也可以看出一個人的性格。

近年來，不少女生染髮都會選擇大膽鮮艷的顏色。（IG@twicetagram）

亞利桑那州立大學（Arizona State University）性別研究教授Rose Weitz在媒體Today指出「髮型和髮色是少數我們可以常常變換的身體部份，因此它反映了我們的性格特徵。」其實就如我們的外在行為，往往不自覺顯露了我們潛意識的內心世界。有專門研究顏色的網站「Color Meanings」，指出以下8種髮色，其實反映不同性格......

1.銀灰色-時尚優雅

銀灰色是一種較為冷門的色系，但又予人高貴優雅的感覺。選擇把頭髮染成銀灰色的你時尚、前衛，總是能掌握最流行的資訊。你在同儕之間表現耀眼，但也要注意旁人對你的妒忌心。

灰髮是較冷門的色系。（IG@chmlwska）

2.漸層-深不可測

喜歡把頭髮染成漸層顏色的你是藍髪的反面，你是個深不可測的人，常常把心事、想法都埋藏在心內。你的心思複雜，別人常常覺得你很難懂，不懂得和你相處，也不時會顯露出陰晴不定的情緒。這樣的你可能會傷害了身邊重視自己的人，不妨在生活上學習圓滑一點。

漸層頭髮看起來很漂亮。（IG@twicetagram）

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參考資料：Today、Color Meanings