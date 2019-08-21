楊洛婷為唐詩詠重要時刻撇低老公？閨密遊曝露「超特殊」友誼關係

唐詩詠與楊洛婷近日相約到台北旅遊，更分別於Instagram訴說二人15年前的認識過程與對大家的印象。 即使楊洛婷錯過了觀看丈夫Dear Jane成員黃天翱（Tim）擔任容祖兒（Joey）演唱會嘉賓的重要時刻，但也無損與閨密唐詩詠同遊的快樂。

唐詩詠與楊洛婷認識15年，近日相約到台北旅遊。(rabeeayeung@Instagram)

唐詩詠與楊洛婷入行後，因共同主持旅遊節目而認識，唐詩詠在Instagram中表示兩個人完全風馬牛不相及，但透過拍攝節目的兩星期內，走了五個地方，經歷過不同事件，成為這段友誼的開端。

15年期間，縱然未有在工作上有合作機會，過着各有各忙的生活，但二人仍然保持友好關係，加上由於二人的生日日子接近，同是金牛座，故每年都會連同周家蔚相約慶祝，互相在身邊守護大家。而楊洛婷更在Instagram表示唐詩詠是一個相當有耐心的人，更總是在身旁鼓勵她。

雖然如此，但唐詩詠與楊洛婷於當年拍攝完畢後便沒有一同去過旅行，是次相識15年紀念之旅，她們選擇重回當年拍攝的台北，即使遇上地震、颱風、取消航班，但閨密遊總是幸福歡樂，更能留下珍貴的回憶。

唐詩詠與楊洛婷每年都會共同慶祝生日，是次15年之旅選擇重回當年拍攝的台北。(rabeeayeung@Instagram)

應否避免與朋友旅行？

曾聽過有種說法，甚或是身邊人的例子，指朋友去旅行，都會容易吵架，甚至因為在旅程中朝夕相對，真性情隨之展露出來，發現難頂對方的性格，去畢旅行過後便絕交了。即使是平日多要好的閨密也有機會發生此情況，於是有種說法是「避免與朋友去旅行」。

不過，總不能「一竹篙打一船人」。事實上，與朋友一起走到陌生的國家或城市，能夠成為彼此的依賴，一同在陌生地方中探索，發掘新事物，令彼此之間更熟悉，兩個人甚至一班人面對事情，比起獨自一人在情感上更滿足。

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比起一個人，身邊有個伴更快樂

一項發表在《社會認知與情感神經科學》（Social Cognitive & Affective Neuroscience）期刊的調查報告，指出曾邀請多名女性觀看照片，同時使用MRI掃描儀觀察她們的大腦，發現比起單獨觀看照片，當女性與朋友一起觀看照片，經歷同樣的事情時，他們會對圖像產生更多情緒反應。而美國心理科學協會亦曾發佈另一項調查結果，指出找來23位女性大學生，邀請他們與朋友一起品嚐巧克力，研究人員從她們的反應中發現，同樣的巧克力，學生們認為聚在一起吃的巧克力更美味。以上調查均可證明比起獨自面對，若然身邊有同伴的話，可帶來更多樂趣。

而美國詹姆斯麥迪遜大學心理學副教授Jaime Kurtz亦在《今日心理學》中發表文章，指出即使與朋友一同旅行，有機會出現吵架的情況，但由於旅行時大家都會離開日常的生活、跳出舒適區，會更有助於真正認識彼此。同時，一同面對挑戰，可讓大家走得更近，營造豐富的回憶與體驗。在旅程中遇上意見不一時，及時解決不就行了嗎？

何必因為擔心會發生衝突而避免與朋友一同旅遊？

其他女星也曾結伴同遊：

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（資料來源：《今日心理學》, Social Cognitive & Affective Neuroscience, 美國心理科學協會）