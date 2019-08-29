倪晨曦電話影相打卡秘技　不靠美圖app　一件小工具即變自然濾鏡

時下流行各種攝影手機應用程式，除濾鏡與修圖功能，還有些設有「教擺甫士」的功能，只要跟着App內白色線條勾勒而成的姿勢教學擺甫士，便能輕易拍出一張美照，再也不用煩惱。 不過，應用程式的教學又怎及真人教學？

平日熱愛拍照的倪晨曦，曾在YouTube與Instagram分享了利用iPhone拍照的貼士。(misselvani@Instagram)

日前，倪晨曦就在Instagram發佈了一張照片，並詢問大家還記不記得她曾經教授過的攝影技巧。平時愛拍照的倪晨曦曾在YouTube與Instagram分享了利用iPhone拍照的小貼士，讓大家參考她平日的美照是如何「誕生」的。

以下是倪晨曦所分享的小技巧，相當實用。

如何拍出長腿？

想要呈現更長腿的效果，該如何是好？(misselvani@Instagram)

拍照當然是希望能夠將自己拍得又瘦又長腿，除了能擺出三角形姿勢或最普遍的將其中一隻腳向前伸出，在視覺上形成延伸的效果，自然能呈現長腿。不過，倪晨曦則教導大家在拍攝時可將手機180度倒轉，所拍攝出來的長腿效果就會更加成功。

如何拍出自然走路照？

別人的走路照總是更自然？(misselvani@Instagram)

若然不想望鏡，甚或想不到甫士時，拍攝假裝走路的照片就最好不過，但往往許多時候我們都只會站在原地做出走路的動作，並不自然。倪晨曦拍攝類型照片時，都會「真做」！在短範圍內來回走動，同時拿手機攝影的一方需不停按下快門，這樣便會拍攝出自然效果。

如何瞬間製造打燈效果？

在沒有反光板的情況下，可怎樣瞬間製造打燈效果？(misselvani@Instagram)

拍攝難免會受周遭的環境影響，有時候因天氣或燈光問題影響，使鏡頭內的自己臉色較差，不過我們又不是專業攝影師，沒有反光板、燈等工具幫助，又該怎麼辦？倪晨曦則教導大家可準備一張白紙，放於臉下以取代反光板，打亮膚色。

如何拍出更自然一面？

不知道該擺出怎樣的甫士？倪晨曦就會選擇回眸一笑。(misselvani@Instagram)

千萬要緊記，如果坐在椅子上拍攝又想拍出瘦削身形，需半倚在椅子或只坐椅子的1/3位置。另外，想要拍攝出更自然的照片，可回眸一笑或是撥頭髮。

如何拍出飄逸的裙擺？

飄逸的裙擺可讓畫面更豐富。(misselvani@Instagram)

飄逸的裙擺除了為造型加分，於拍攝時更能讓畫面更豐富。如果能依靠自然風吹起裙擺，效果當然是最好，但若然沒有風的話，也能靠自己！倪晨曦便分享，可於拍攝時利用雙手拿起兩邊裙擺位置然後放下，讓拍攝者拍攝裙擺自然垂墜的畫面。當然，攝影者的配合也相當重要！

如果打造「濾鏡」效果？

不想利用手機App左執右執的話，可透過小技巧打造「濾鏡」效果。(misselvani@Instagram)

討厭利用手機App左執右執，但無奈地加了濾境效果的照片確實更漂亮。倪晨曦則分享了一個不用透過手機App也能拍出仿如加了濾鏡的效果，就是將太陽眼鏡放於鏡頭前，便能營造一種朦朧的「濾鏡」效果，不用再花時間後期執相了。