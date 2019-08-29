瞓極都覺得好攰？日本「最強睡眠術」　拆解睡得好的6大要訣

相信打工一族最缺乏的，除了錢之外就是睡眠。「晚上不肯睡，早上不願起床」基乎是每日常態。收工難得有一點珍貴的個人時間，當然不捨得那麼快就睡覺，因此就熬夜了。這樣就永遠變成一個惡性循環，每日拖著睡眠不足的身驅去上班。

打工仔經常睡極都不夠，有種愈睡愈疲倦的感覺。(Unsplash)

但是即使你是每天睡夠8個鐘亦不代表你的睡眠質素很好。因為好的睡眠質素並不是在於睡覺時數的多寡，而是在於睡覺時能「徹底消除清醒時所累積的疲勞感」。日本專攻大腦、疲勞與睡眠醫學的權威名醫－－梶本修身所出版的書籍《最強睡眠術》中，就指出了都市人常見的4個「不良睡眠」徵狀，看看你又中了幾個?

1. 一放假就要補眠 睡到中午

一放假就要睡過中午才願起身。(Unsplash)

患上「不良睡眠」最常見的一個徵狀，就是放假會睡到中午，或者下午都不願起身。周六日已經被視為最好的補眠時間，寧願在家睡覺也不想出街，把平常上班睡不夠的覺一次過睡夠。但是醫生梶本修身表示，如果你在假日的起床時間和平日的起床時間相差超過2個鐘以上，那就表示出現「不良睡眠」的機會很大。

2. 一躺上床就睡著

一上床就即刻睡得著，原來並不代表是好事。(Unsplash)

失眠的人可能會很羨慕一躺上床就睡著的人，但是其實這也可能是身體發出的一種警號。因為人類原本就不是可以立即進入睡眠狀態，而是要慢慢陷入睡眠。日本節目《マツコの知らない世界》中的睡眠改善指導師－－竹田浩一也有說過正常人的一般需要用20到30分鐘的時間才可以進入睡眠狀態，太快睡著的情況稱為「氣絕」，也可說等同於昏迷，是因為身體過份疲勞及嚴重缺乏睡眠。

3. 不可以沒有鬧鐘

鬧鐘不叫就不會醒。(Unsplash)

梶本修身在書中表示用鬧鐘叫醒自己會讓身體突然要切換模式，從睡眠的副交感神經優先運作狀態，突然切換到緊急作戰的交感神經優先運作狀態，這對於自律神經來說是很大的負擔。自律神經就會一整天處於緊繃的狀態，很容易會累積疲勞，就算晚上睡夠了早上又會感到疲累。

4. 起床4個小時後又有睡意

起身後很快又會有睡意。(Unsplash)

每個人身體裡都有一個生理時鐘，你的睡意也會受到生理時鐘的影響。正常的生理時鐘來說，起床後4個小時應該是要精神飽滿，這段時間是不應該要感到睡意才對，但是如果在4個小時後就睏倦有睡意、難以集中精神的話，那就代表你的睡眠品質不太好。

改善「不良睡眠」要養成的6個習慣：

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資料來源：書籍《最強睡眠術》、東京睡眠疲勞診所、大阪市立大學、日本TBS、商務印書館