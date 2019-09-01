早於數月前，日劇《我要準時下班》大受歡迎，亦教各位「打工仔」要在生活與工作之間取得平衡的道理，不過劇集播映完畢後又有多少人能把道理放於心中？還不是接收了過後仍繼續沉醉於工作當中，繼續加班？結果，沉重心靈還是沒變輕，仍舊束縛自己。 韓國一所「監獄」，仿似與世隔絕一樣，引起眾多韓國人報名入住，希望暫且逃避生活，重新找回內心的寧靜。

韓國一所「監獄」：Prison Inside Me，入住24小時也要美金90元（約HK$706），但亦能吸引眾多韓國人入住，體驗坐監生活。(happitory.org)

坐監也要付上金錢？

所說的「監獄」，並不是真正犯了罪要坐牢的監獄，而是一座位於韓國東北部洪川郡的模擬監獄：Prison Inside Me，也要至少花上美金90元（約HK$706）才能入住24小時，那到底它有什麼吸引力令韓國人情願花上金錢也要入住？而且由2013年成立以來，已接待了超過2000名「囚犯」體驗坐監生活，相當厲害。

Prison Inside Me提供28間「牢房」，除指定散步時間與學習時間，每名「囚犯」都需困於房間內。(happitory.org)

【按圖觀看】更多Prison Inside Me環境：

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設有多條規則，首要條件：交出手機！

Prison Inside Me由韓國非營利組織Happy Factory營辨，雖然是付費入住，但「監獄」仍是有「監獄」的規則，每名「囚犯」都需要嚴格遵守。先是非指定散步時間內必須留在自己的「牢房」內，不得與其他「囚犯」談話，也要穿上藍色監獄制服，也要在入住時交出手機，務求徹徹底底的與外界斷絕聯繫。

每名「囚犯」都會被獲派一間約5平方公尺的「牢房」（包含洗手間），不過28間「牢房」的門就只能從外面打開，一被關上了就不能自行開門。房間內亦只有簡略的設施，甚至連床、時鐘和鏡子等擺設亦沒有提供，只能睡在地板上，而且於入住時會被分配一張瑜珈墊、茶具、筆和筆記本，大概是提供於房間內的基本娛樂，例如是瑜珈、寫日記、畫畫等，甚至能靜靜的欣賞窗外風景。

早餐和晚餐時間也要單獨一人於房間內享用。(happitory.org)

至於餐點方面，每天都會定時供應早餐和晚餐，不過也需單獨一人於房間內享用。職員會透過門口的插槽位置將食物傳遞至房內，「囚犯」用餐過後亦需使用相同方法將餐具交還於職員。雖然要長期關於房間內，但正正可享受一個真正只屬於自己的私人空間，安靜的避開生活上的煩惱，回到基本的生活模式。當感到無聊時，亦可自行報名「監獄」提供的冥想、精神、戲劇等學習課程。

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最終目的希望大家能找回自己

當所選擇的刑期結束後，將會頒發一張證書，證明你已服刑。如此有趣的想法，路透社曾就此訪問了創辦人之一：Noh Ji-Hyang，她則表示其靈感是來自於她的丈夫，丈夫是位每天工作近100小時的檢察官，每天承受極大的壓力，壓力大的令他有過想要被監禁一周從而得到休息的生活，於是二人便突發奇想開設了Prison Inside Me，希望能成為予大家短暫解脫的地方，並在監獄的獨處時間中得到啟發，還給自己應有的自由。

不過，Prison Inside Me並不是唯一能減壓的地方，而是告訴我們，或許只有適時的為自己「充電」，才能確保人生能運行得更順暢。

入住的「囚犯」大多是從事辦公室工作的人和學生，他們入住監獄後的開心表情：

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（資料來源：路透社, happitory）