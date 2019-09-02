【酒店Secret】房務員分享「還原」可能幫倒忙？房內最骯髒是...

我們愛旅行，住酒店是等閒事。那酒店房間內的事，你又知多少？例如，甚麼原來最骯髒？房務員又最討厭客人甚麼行為？

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酒店Secret一：每10位有1位住客會自備床單？

筆者的空姐朋友分享，人愈大，旅行的「隨身物品」也愈來愈多，例如自己常用的洗髮用品、自家毛巾，甚至是風筒等等。

然而，萬萬想不到的是，有些旅客極度注重衛生，竟然自備床單。根據網站QS Supplies的調查，10人之中就有1人自備床單、枕袋，因為他們覺得酒店提供的不夠乾淨。當中，也有一成的人認為酒店一天要處理那麼多床單，不會洗得乾淨。

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酒店Secret二：房客最惹房務員討厭的竟是「好心作壞事」的行為？

根據《Business Insider》的報導，原來房務員最討厭的就是房客嘗試把房間收拾乾淨。

房務員分享，要是曾睡在床上，便不必整理床鋪，因為他們都要從頭做過；要是太整齊，他們便會覺得沒有使用過，很有可能不會再整理。其他物件，則由它就可以了。她最後提醒，房客要是真的想要幫忙，大可以把用過的毛巾都堆在一起，放在地上，那便可以了。

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酒店Secret三：房間內最骯髒的竟是⋯⋯

說到床單，客人怕不夠乾淨，房務員則怕房客「幫倒忙」，網上亦流傳不少短片，測試酒店會否更換床單，結果令人意外。有加拿大電視台CBC節目Marketplace就作出調查，發現原來下列物件也需要留神：

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資料來源：Business Insider, QS supplies, news.com.au