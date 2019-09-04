一有空便不知所措、非把時間表塞滿不可？怕悶可能患「空閒恐懼」

有一種感覺，我們都不陌生，就是無所事事，浪費時間，卻又隨即沉醉在罪疚感之中。感覺竟有如張愛玲說偷情：「可是振保的快樂更快樂，因為不應該。」 但原來，那內疚純粹多餘。空閒有用，無所事事有用，只要你懂真正享受。

（Bruno van der Kraan/unsplash）

一空閒，就無法選擇自己應該做甚麼嗎？

我們都忙碌，只要一有時候停下來，回到房間面對四壁，總幻想要怎樣優雅又有效率地花掉這樣的一個晚上。結果？攤在床上滑手機，不知又養了幾吋肥肉，然後抱着內疚與期許入睡－明天又是新的一天。

雖然，這樣的事並不「instagrammable」，但原來這並不是孤單的心事。西班牙心理學家Rafael Santandreu為了這現象創詞「ociofobia」（翻譯：leisurephobia／空閒恐懼）－即人不懂如何享受空閒，過於專注在工作或其他活動來逃避一些他們不想面對的問題。

一個人空閒的時候會做甚麼，是最能看到他是如何自處、及如何看待自己。專屬自己的時間，理應是完全放鬆的時間，做些自己喜歡的事，無關別人與工作。可是，我們不知不覺讓社會給予自己太多的目標：外表要亮麗、勤努工作，先死後已、身上不許有半兩贅肉、還得在工作以外發展興趣⋯⋯於是，空閒時間，也填滿了一堆目標，卻不知哪是自己的、還是別人的。

但是，要是此時此刻，攤在沙發上滑電話就是令你最快樂的事？要是此時此刻，比起運動的安多酚，你更想坐在PS4前做個「宅女」呢？要是此時此刻，你真的不想打理頭髮皮膚，作個懶女人呢？要是你天天都有如此掙扎，害怕空閒，又怕太悶，定要把時間表塞滿，會不會或是不懂面對自己？

【點圖即看】你有「leisurephobia（空閒恐懼）」嗎？

（freestocks/unsplash）

「悶」不一定苦 別為討厭的事忙碌

心理學家Rafael Santandreu就認為我們要學習接受「悶」。即使一整天甚麼也不做，也沒有甚麼大不了，有時甚至是必需。那當然，不是天天無所事事，而是忙裏要偷閒。

他更提出，其實最好的比例，就是1小時工作，23小時休閒，而他所謂的休閒，是做自己喜歡的事。「休閒」比「正事」成功的人比比皆是。村上春村寫的是「廚房小說」，在開酒吧後的空閒中書寫。

無所事事不是罪過，在做享受的事情，哪怕只是滑電話，誰人如此狹隘斷定那就是浪費呢？

資料來源：Exploringyourmind, metro.uk