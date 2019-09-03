自拍風格揭示潛在個性　喜歡「低炒」友善隨和、嘟嘴自拍多愁善感

自拍照已成為新世代於日常生活中不可或缺的一環，原來簡單一張自拍照已可反映一個人的潛意識，呈現出你的獨特個性。

研究發現一個人的自拍風格與他的個性確能互相對應，反映出自拍者的潛在思想。（IG＠wongtsuiyu）

愈來愈多人喜歡於社交媒體上載自拍照，外媒《Medical Daily》有研究人員就此趨勢於2014年發表了一項研究，指出這類人容易衍生出自拍成癮的問題。隨著他們活躍於社交平台，對追隨者的回應也變得敏感起來，同時為了追求高質量的拍攝效果而衍生出情緒問題，可見自拍照能有效呈現出一個人的潛在心理。

而新加坡南洋理工大學於微博中邀請了123名愛自拍的網紅參與研究，研究人員先為他們進行性格測試，然後讓一個由107名學生組成的獨立小組對他們進行評估，結果發現一個人的自拍風格與他的個性確能互相對應，反映出自拍者的潛在思想。

喜歡從低角度自拍的人個性溫和友善（IG＠wongtsuiyu）

普遍女生都喜歡從較高的角度自拍來獲得顯瘦的拍攝效果，但如果你是個喜歡從低角度自拍的人，大部分人都會認為你個性溫和友善的。你雖然較慢熱，但處事穩重，是個易於相處、懂得體諒朋友的人。另一方面，如果你喜歡於健身室中自拍，表面上容易營造出愛炫耀的感覺，但實際上你是個充滿活力而且勇於接受挑戰的人，認為自己充滿成長的空間。

按圖看其他自拍風格揭示的潛在個性：

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參考資料：Medical Daily