【相機食先】IG美食照「網紅拍攝法」　6招實用小技巧一學上手！

每次食大餐都會奉旨「相機食先」，身邊的人也會識趣地放下碗筷，讓大家打完卡才動筷。不過要拍出漂亮的食物照片真的很講天分，畢竟大師級同大媽級也只是一線之差，想更多like就要學懂以下6個小技巧了。

「相機食先」都好講技巧，捉到秘訣就可以影到大師級相。(IG@minimaliving)

美食照在Instagram流行的程度一點也不輸蝕過人像照，Instagram上也推出了各式各樣的食物Hashtag，例如「#foodie」就已經有1.3億則貼文，「foodporn」更有2億多則貼文，可以看到很多美食相都影到好似藝術相般，究竟怎樣才可以拍出大師級的美食相，做個「美食照騙」呢？筆者為大家整理了下面這6個手殘都掌握到的小技巧，幫大家提升拍攝技術到「網紅級別」和增加IG讚好數目！

Instagram的美食hashtag都非常多，#foodie、#foodporn等都很常用。(IG@emem)

1. 善用自然光

自然光可以呈現食物最原始的色澤和外貌。(IG@cos55555)

很多餐廳內的燈光會偏暗或者偏橙，這樣會讓食物失真。但是自然光卻可以呈現食物最原始的色澤和外貌，照片拍出來也會更光亮和自然。所以平時去餐廳食飯如果見到有窗邊位就要好好利用了！

2. 食物也要造型

食物也需要造型才會好看。(IG@33___tg)

食物也是需要造型的，拍照的時候盡量保持桌面乾淨，不要有食物殘渣或者污漬，使用過的餐具也最好不要入鏡。另外食物擺拍也需要自己調整，把你認為最完整或者最吸引的部份放在最明顯的中心點。

3. 食物不用佔據整張相

照片的構圖不一定要食物佔100%。(IG@emem)

如果你想重點展示某樣食物的細節，就可以選擇近距離拍攝食物的特寫照，但是如果想要拍攝多樣食物的話，建議照片構圖最好包含盛裝食物的器皿、桌子或桌上的裝飾來增加照片的豐富性。

4. 道具做陪襯

影相又點少得道具的存在！(IG@cos55555)

一張吸晴的食物照絕對不是只有食物那麼簡單，道具是很重要的元素。在IG上可以看到很多KOL的食物打卡照構圖都特別豐富，道具不用特別複雜，你身邊隨手一件物品都可以，例如手機、太陽眼鏡、銀包、手袋或者雜誌等等，都是非常好用的道具，就連你的身體也可以，呈現出生活感和氣氛。

5. 轉換角度

很多女生拍照都深明角度的重要性。(IG@feedmeimei)

拍攝的角度也非常重要，如果是滿漢全席的情況，那麼最好就用俯視的角度，由上往下拍攝，拍出空間感之餘氣氛也非常歡樂；如果是想拍攝食物的細節，可以側拍或者斜角度拍攝，如果手機功能允可，利用景深還可以增加照片的質感，突顯食物，就算是雜亂的背景也無問題。

6. 用濾鏡調色

不管是食物讓是人像，都少不了要P圖。(IG@minimaliving)

不要以為沒有眼耳口鼻就不用修圖，就算是拍食物也一樣要P圖。因為不同的食物加上濾鏡都會有不同的效果，冷色調會呈現清新、有質感的感覺，很適合使用在甜品上，另外暖色調可以讓食物看起來更加美味，色澤更飽和鮮艷，主食時使用最好。