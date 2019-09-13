和女上司相處要小心？職場生存指南：做好「ABC法則」 建正面印象

在一間公司裡面，要跟上司建立良好的關係是一門學問，特別是「女上司」。職場世界中，很多人都會認為男上司比起女上司更容易溝通，也特別覺得未婚加單身的女上司就更難應付，總是給人刻薄、要求高、不近人情等等的感覺。

可是要在職場裡生存，首先就要學懂跟上司共存。台灣職場心理學家方岑就提出了一套「ABC法則」，解決打工仔與上司相處時不知如何是好的疑惑。即使面對的是給人印象麻煩的女上司，也可以安然渡過上班的日子。

想面對女上司都如魚得水就要懂得職場「ABC法則」(unsplash)

A ──「Active」

很多上司和下屬之間有誤會或者芥蒂就是因為沒有主動溝通，時下的年輕人都不喜歡跟上司匯報工作，因為沒有自信，很害怕會被「腌尖」的女上司質疑或者批評。但是如果沒有主動匯報的話，很容易就會讓上司以為你沒有在認真工作，而且也會覺得你不夠主動，對你的工佢能力或會存有疑問困惑。

老闆和員工很多誤會或者芥蒂都是因為沒有主動溝通。(unsplash)

很多人認為匯報工作只是一個形式，但是其實主動匯報工作可以製造一個溝通的橋樑，讓上司對你的工作進度更了解和透明，同時這也會讓上司感受到你對她的尊重，有助建立關係及良好印象。

報告工作進度也是對上司的一種尊重。(unsplash)

B ──「Bad news」

工作上難免會犯錯或是遇到壞消息，但很多員工都是怕受責備而「報喜不報憂」，生怕要「孭獲」又怕上司覺得自己能力不足，往往等到上司自己發現「出了事」。但是如果上司發現，你明明可以及早匯報這炸彈卻未有處理的時候，你的個人可信度一早已經滑梯式下降。

很多員工都是「報喜不報憂」。(《未生》劇照)

要記住，所有的上司及老闆都不喜歡突如其來的壞消息，特別是棘手急需解決的問題，所以匯報壞消息的時候不要拖，把問題愈滾愈大，一發不可收拾。匯報壞消息的同時，也最好預備好解決方法，或者提供一些可行性的建議，讓上司覺得你即使在工作上犯錯，或是在公司遇到困難時，也又會懂得承擔及解決問題，有很高的危機意識。

全世界的老闆都不喜歡突如其來的壞消息。(《玉氏南政基》劇照)

C ──「Conclusion」

不管是Presentation還是匯報日常工作進度都好，記得盡量「簡而精」，不妨把一大堆資訊總結濃縮成三個重點，讓上司能更容易明白當中的精要所在。而且上司工作繁忙，要處理的事情太多，通常都不會有太多時間聽你詳細解釋過程，只要結果，所以說話要精簡化長為短：一件事情上，可先講大結構，再講細節；先講大方向，再講小架構。

匯報工作最好簡而精。(《朝5晚9》劇照)

與上司溝通的3個最佳時機：

資料來源：iiispace