Instagram新政策限制減肥、整容帖子　KOL廣告途徑將大幅減少？

每每在Instagram看到網紅們的日常生活照，你會羨慕嗎？當看着別人看似完美的生活，甚至瘦削的身形，又會感到一絲的難過嗎？那Instagram於上周三（18/9）所推出的新政策或能幫到你！

Instagram於上周三（18/9）推出新政策，向減肥產品和整容手術有關的貼文作出限制。(Artem Beliaikin@unsplash)

常在Instagram看到身形近乎完美的網紅發佈有關她們瘦身的消息，甚至聲稱用過有效的減肥產品。縱然網紅的身份，加上處於網絡的世界實在難以判斷那是真心分享還是廣告，但許多人難免都會對此感到好奇以及希望嘗試，而Instagram的新政策則向減肥產品和整容手術有關的貼文作出限制。

新政策​：刪除減肥產品和整容貼文

根據英國《衛報》的報導，Instagram公共政策經理Emma Collins表示已開始向18歲以下的用戶作出調整，限制他們接收到的內容，例如是有關減肥產品和整容手術的貼文，而鼓勵購買或促銷減肥產品和整容手術的則會直接刪除：「我們將開始刪除那些聲稱與飲食或減肥產品有關的商業聯繫或內容。如某人張貼自己的圖像後，並寫道『這減肥茶能令我很快減掉了10磅』，亦會作出誘使別人購買的字句，甚或直接發佈折扣代碼的話，便會馬上把貼文刪除。」

Instagram將開始刪除那些聲稱與飲食或減肥產品有關的商業聯繫或內容。(freestocks.org@unsplash)

除Instagram系統審視外，用戶亦能提供舉報，當Instagram收到舉報後便會轉到團隊內的審查人員作出審查，如內容是有關促銷減肥產品和整容手術等，亦會刪除該貼文。

Emma Collins更認為此舉目的，是為了讓Instagram成為一個讓人變得積極的一個媒界，亦能減輕人們從社交媒體接收到不必要的壓力。

有調查指出Instagram是最容易讓用家無意間產生嫉妒心態的社交媒體。(Christian Wiediger@unsplash)

曾有調查指Instagram是最容易讓人產生嫉妒與失落

亦有例子證明他人於Instagram內所發佈的照片容易讓人產生負面情緒，美國媒體HuffPost報導指出英國皇家公共衛生組織（Royal Society for Public Health）和旗下青年健康運動組織( Young Health Movement ) 曾邀請了1500名英國年輕人就使用社交媒體平台的心理健康進行了一項調查，發現Instagram容易讓用家無意間產生嫉妒的心態，從而貶低自己的價值，亦增加患上抑鬱的機會，故當我們於日常生活內看到別人照片後有失落感，也不是沒理由。

Instagram不但讓人容易產生嫉妒心，嚴重時更可增加患上抑鬱的機會。(Yuris Alhumaydy@unsplash)

只應用於18歲以下用戶，有成效嗎？

然而，Instagram的新政策只覆蓋於18歲以下的用戶，又是否可行？據德國在線統計數據網站Statista曾就使用Instagram用戶的平均年齡作出調查，發現全球超過一半的Instagram用戶年齡是34歲以下，當中有有15％是18至24歲的女性，而18歲以下的女用戶就只有3.2%。減輕用家壓力的出發點，令不少人質疑成效。

Instagram的新政策覆蓋於18歲以下的用戶，未知是否可行？(Pietra Schwarzler@unsplash)

早前看到一名荷蘭網紅的報導，指出自己Instagram內雖然充斥許多美照，但鏡頭下的她從不輕鬆，看見其他網紅的完美照片令她感到壓力，只能一方面壓抑自己的情緒，一方面則模仿她們擺出「最完美的狀態」拍攝，可想言之，Instagram的內容對任何年齡的觀看者來說，均有一定的影響性。

不過，Instagram的政策於起步階段，亦表明會請求專家的意見，希望一邊推行的同時能夠一邊改善，務求能為違規內容定下一條更清晰的界線。不過此舉，卻引來一個新的質疑，就是社交媒體內容的管制與言論自由，界線又在哪裡？

（資料來源：衛報, HuffPost, Statista）