【打工仔福音】宿醉可奉旨請病假不上班　德國法院：宿醉是一種病

俗語有話:「一醉解千愁」,飲酒除了開心時喝之外,傷心的時候酒也是一個不錯的安慰劑。只要喝醉就可以暫時忘掉煩惱與憂愁,不過最痛苦的莫過於宿醉的隔天還要爬起來去上班。但是在9月23日德國法蘭克福高等地區法院,就正式裁定宿醉是一種病,以後每逢「飲大左」宿醉就可以光明正大請病假「射波」了,德國打工仔也未免太幸福了吧!

傷心的時候只要喝醉就可以暫時忘掉煩惱,可以宿醉才是最痛苦。(《無法成為野獸的我們》劇照)

事情起源是因為有人控告一間德國公司標榜他們的「抗宿醉產品」有減輕宿醉的效用,而這個說法是一個不合法的健康宣言。該間公司就標明產品中「含有抗氧化劑、電解質和維他命的植物萃取物」,可以抵擋噁心、嗜睡、嘔吐等的宿醉症狀,還可以幫助消耗身體裡殘留的酒精。

德國高等地區法院正式裁定宿醉是一種病。(unsplash)

該次訴訟的判決書上寫道;「病是指一個人的身體在正常狀態或者正常活動的時候受到干擾,不論這個干擾是輕微還是暫時性的」因此法庭認為宿醉所引起的後遺症例如嘔吐、頭痛和疲倦等等都不屬於身體正常的狀態,而是吸收了酒精後的結果,因此裁定宿醉是一種病。

法庭認為宿醉所引起的後遺症例如嘔吐、頭痛和疲倦等等都不屬於身體正常的狀態。(《住在我家的男人》劇照)

判決書上面也強調,任何食物、產品或者營養品都不可以宣稱它們能夠舒緩、預防或者治療人類的疾病,又或者帶給大眾這樣的印象,這些都屬於是「不實廣告」。有鑑於此,這間公司所生產的「抗宿醉產品」就不可以宣稱它們可以消除宿醉所引發的症狀,可以說是違法行為。

任何食物、產品或者營養品都不可以宣稱它們能夠舒緩、預防或者治療人類的疾病。(unsplash)

至於宿醉的治療方法,根據美國國家酒精濫用和酒精中毒研究所(NIAAA)表示,雖然坊間和網絡上都有很多舒緩宿醉的方法,但是這些方法很多都是未經科學證實。到現時為止都仍未有一種可以完全消除宿醉的方法,唯一可以做的就是等待,等身體進行新陳代謝和排泄去排出血液中的乙醇,可以做的就是多飲水、睡覺和休息了吧。

只有等待酒精散去才能消除宿醉,可以做的就是多飲水、睡覺和休息了吧。(《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照)

德國坊間還有一句諺語:「Beer before wine and you'll feel fine」這也是德國的一個民間宿醉療法,就是在喝酒之前先飲一杯啤酒,你就不會有宿醉的情況出現了。維藤/海德克大學(Witten/Herdecke University)在《美國臨床營養學雜誌》(American Journal of Clinical Nutrition)刊登的一篇研究論文發現,目前並沒有一個有效的醫學方法去治療宿醉,因此決定研究一下所謂的民間療法,其中一個就是「在喝酒之前先飲一杯啤酒」,最後實測研究發現這個方法對宿醉的程度並沒有任何影響,而且更沒有治療宿醉的任何成效。

德國的一個民間宿醉療法就是「在喝酒之前先飲一杯啤酒」。(《我要準時下班》劇照)

所以筆者認為,最好的方法就是少碰酒,就不會有宿醉出現。不過很多人飲酒就是為了買醉,如果宿醉真的可奉旨請病假不上班,酒鬼們更加無後顧之憂吧!

資料來源:NIAAA、《美國臨床營養學雜誌》、Witten/Herdecke University